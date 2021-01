Ancora una volta il Coronavirus colpisce una persona in salute e ne provoca la morte. Stiamo parlando di una persona non solo in ottima forma, ma anche per nulla anziana. Anthony Williams aveva 46 anni ed era un “padre super in forma”, basti pensare che si allenava due volte al giorno. L’uomo, ricorda chi lo conosceva bene, mangiava in modo salutare e amava la vita. Ma il terribile virus se lo è portato via.

Anthony era di Bridgend, nel Galles del Sud, ed aveva anche partecipato a diverse gare di bodybuilding, ma il suo fisico non ha retto alle conseguenze devastanti del Covid-19. I suoi amici sono rimasti sconvolti dalla sua morte. Andrew Follant ha raccontato: “Conosco Anthony da quando aveva 19 anni ed è sempre stato un tale fanatico della salute”. Ma tutto ciò, evidentemente, non è bastato per salvargli la vita. (Continua a leggere dopo la foto)















Anthony Williams si era ammalato la settimana prima di Natale, poi però il suo stato di salute è andato peggiorando giorno dopo giorno, fino al coma e infine la morte. “Probabilmente – spiega l’amico Andrew Follant – ha passato più tempo in palestra che a casa sua. Faceva bodybuilding. Mangiava sette o otto pasti al giorno a base di riso e pollo. Il suo regime alimentare era incredibile. Non avrei mai pensato che potesse morire così giovane e addirittura di Coronavirus”. (Continua a leggere dopo la foto)















Un grandissimo dolore anche per la sua compagna Nicki. I due avrebbero dovuto sposarsi nel 2020 ma sono stati costretti a rimandare la data del matrimonio entro la fine dell’anno. “Abbiamo condiviso molti ricordi, abbiamo riso insieme e abbiamo pianto insieme” ha raccontato ancora Andrew al Daily Mail. “Sto piangendo molto la sua morte – le parole di Andrew – Sono per sempre grato di averlo conosciuto, come sono sicuro che lo siano anche molti che hanno incrociato la sua strada”. (Continua a leggere dopo la foto)









“Questa tragica perdita – dice ancora l’amico di Anthony – fa capire quanto sia veramente malvagio questo virus”. Dopo la morte di Anthony gli amici si sono impegnati per sostenere la figlia Elise di 10 anni attraverso una raccolta fondi on line che ha raggiunto nelle prime ore quasi 3000 sterline. Sulla pagina della raccolta fondi si legge: “Grande amico, collega, partner e padre”. Il 46enne era nato a Merthyr Tydfil ma viveva a Bridgend. È morto lo scorso 13 gennaio all’ospedale Princess of Wales, ma la sua storia è stata raccontata solo adesso.

