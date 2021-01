Muore a 9 anni, è tra le vittime più giovani del Covid. “Il mio cuore è spezzato”

“Quella notte aveva difficoltà a respirare. È stato trasportato in aereo in ospedale dove è stato posto su un ventilatore. Il medico ha detto che i suoi polmoni erano pieni di liquido e che il suo cervello si era gonfiato per mancanza di ossigeno”.

"Il mio cuore è spezzato in un milione di pezzi. Non ci sono parole sufficienti per descrivere il dolore che la mia famiglia sta provando in questo momento. Aveva appena compiuto 9 anni due settimane fa. Era pieno di vita, energico, amorevole". Un messaggio lasciato sulla pagina di Go found me, dove pochi giorni fa era partita una raccolta fondi per aiutare la famiglia del piccolo a sostenere le cure mediche. Cure costose e che senza la adeguata copertura assicurativa in pochi possono permettersi. Ancora meno perché, in molti casi, le polizze non coprono i pazienti colpiti da Covid. Putroppo non c'è stato tempo.















Jason Boatman non ce l'ha fatta. Se n'è andato prima a soli 9 anni. J.J. così amavano chiamarlo amici e parenti, è una della più giovani vittime del coronavirus. La sua storia viene dal Texas e ha lasciato senza parole l'opinione pubblica. Secondo quanto riportano i media locali il bambino aveva malattie pregresse. Il decesso al Cook Children's Hospital di Fort Worth, dopo qualche giorno dal ricovero nel reparto di terapia intensiva, aiutato a respirare da un ventilatore polmonare.















Jason frequentava la Central Elementary School di Vernon, a nord-ovest di Wichita Falls. È andato a scuola fino a venerdì scorso, poi martedì, dopo essere sottoposto al tampone che ne ha confermato la positività, le sue condizioni sono peggiorate improvvisamente e repentinamente. Ora un'altra sottoscrizione si è aperta su go found me, purtroppo per il su funerale.















Come da procedura intanto, la scuola che Jason frequentava è stata chiusa martedì e a tutti gli studenti e al personale è stato detto di osservare un periodo di quarantena almeno fino al 1 febbraio. “Il preside ha anche sottolineato che l’istituto verrà sanificato e che i compagni di classe di Jason avranno a disposizione un team di consulenti che li aiuterà a superare il dolore”, riporta la Fox.

