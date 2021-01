Una storia tanto incredibile quanto triste ha sconvolto milioni di persone. Un uomo di 46 anni è deceduto dopo essere stato colpito dal coronavirus. E il destino ha voluto che ad essere affetto dalla malattia sia stato un negazionista, che credeva fermamente in una cosa, ovvero che la pandemia fosse stata completamente inventata. Lui era certo si trattasse di una fake news, infatti aveva anche aderito ad alcuni gruppi di negazionisti sui social network, dove si scambiavano opinioni.

La morte lo ha colto all’interno della sua abitazione ed è avvenuta in brevissimo tempo. Infatti, soltanto il giorno prima del decesso il tampone a cui si era sottoposto aveva accertato la presenza del Covid-19. A riportare la notizia è stato il cugino, il quale è ovviamente rimasto sotto choc ed è pervaso dal dolore per una perdita così inaccettabile. Le sue parole sono state eloquenti: “Vorrei solo che queste idee non avessero preso il sopravvento sulla sua vita”. Invece non è stato così. (Continua dopo la foto)















La vittima si chiamava Gary Matthews e non aveva praticamente mai indossato la mascherina per proteggersi dal virus. La sua dipartita ha avuto luogo a Shrewsbury, il capoluogo della contea di Shropshire, a poca distanza dalla frontiera con il Galles. Il cugino Tristan Copeland ha detto ancora al ‘Guardian’: “Penso che siano stati complici della morte di Gary di sicuro. Lo hanno incoraggiato a non indossare la mascherina e penso che se lo avesse fatto, avrebbe potuto essere ancora vivo”. (Continua dopo la foto)















Il 46enne Gary Matthews aveva in particolare due grandi passioni che lo avevano accompagnato nell’arco della sua vita. Infatti, amava moltissimo la pittura e la fotografia. Già da circa due anni era parso molto vicino alle teorie cospirazioniste, poi l’arrivo del coronavirus ha rimarcato ancora di più questo aspetto. Ha dunque deciso di seguire i credi dei negazionisti ed ha dunque vissuto come faceva prima della pandemia. Non ha mai avuto cautele ed ha affrontato la quotidianità con rischio. (Continua dopo la foto)









Nei primi giorni di gennaio ha accusato dei sintomi, sette giorni dopo è arrivato il responso della positività al virus. I negazionisti ritengono che sia deceduto per un attacco di ansia o in seguito ad un omicidio. Il cugino ha concluso così l’argomento Gary Matthews: “Hanno chiesto un’autopsia per indagare sulla sua morte, ma ciò che chiediamo ora come famiglia è solo il rispetto”.

Covid, rischio ‘psico-pandemia da lockdown’: cosa è e chi colpisce