Una tragedia incredibile, che ha scosso un’intera nazione. Un bambino di appena quattro anni è deceduto proprio davanti la sua abitazione, mentre si trovava a bordo della sua bicicletta. Ad ucciderlo e a fargli perdere così prematuramente la sua vita è stato un camion della raccolta dei rifiuti, che lo ha travolto e ammazzato. Il piccolo stava giocando dunque proprio a ridosso della sua casa, quando per cause in corso di accertamento il mezzo non è riuscito ad evitare l’impatto fatale.

La polizia è al lavoro ed ha avviato le indagini per cercare di comprendere cosa sia realmente accaduto in quegli attimi in cui si è consumata la tragedia. I soccorsi sono intervenuti immediatamente sul posto, ma quando i sanitari si sono avvicinati al bambino non hanno potuto fare nulla, se non constatare la sua avvenuta dipartita. Una notizia che ha decisamente sconvolto tutti, lasciando nel dolore più profondo i suoi genitori ma anche tutti coloro che conoscevano la vittima.















Il dramma si è materializzato nella giornata di mercoledì 27 gennaio nella città di Launceston, nel nord della Tasmania, nello stato dell'Australia. A riferire i dettagli della notizia è stato il sito 'Abc'. Il nome del piccolo era Bronson John Bannister Williams e viveva assieme ai suoi genitori. Proprio a due passi da quell'abitazione il camion della nettezza urbana lo ha tamponato e ucciso. Secondo quanto riferito, i medici sono arrivati in tempi record, ma non è bastato a salvarlo.















Come detto prima, oltre ai paramedici si sono recati sul luogo gli agenti della polizia australiana per gli accertamenti necessari. I poliziotti stanno ascoltando coloro che erano presenti al momento dei fatti e visioneranno anche le telecamere di videosorveglianza della zona, per capire se la scena sia stata ripresa. L'ispettore della polizia ha comunque precisato che allo stato attuale non è possibile comunicare ufficialmente la dinamica dell'incidente mortale. Serviranno altri approfondimenti.









Parlando ancora del decesso di Bronson John Bannister Williams, l’ispettore Ruth Orr ha aggiunto che l’autista alla guida del camion è rimasto sotto choc dopo il sinistro. Inoltre, ha detto ancora che questa “si tratta di una delle più gravi tragedie a cui ho assistito in 25 anni di carriera”. Saranno adesso gli investigatori a fare piena luce, anche se purtroppo il piccolo non tornerà più in vita.

