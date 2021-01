Era una vera e propria casa degli orrori quella in cui erano costretti a vivere due bambini, la maggiore di quattro anni e il più piccolo di due. I due bambini vivevano in condizioni disumane, tra topi e scarafaggi e sporcizia di ogni genere. La storia raccontata dal The Sun e dal Daily Mail vien da Kharkiv, seconda città più popolata dell’Ucraina, nella parte nord-orientale del paese e capitale dell’oblast’ omonimo.

I due piccoli bambini, di quattro anni la sorella e di due il fratellino, erano costretti a vivere non solo denutriti e in mezzo ai loro stessi escrementi, ma avrebbero subito di peggio. Proprio in quella casa invasa da spazzatura, animali e invasa dal tanfo, la madre, la 30enne Lilia Granenko dava da mangiare ai figli un cibo particolare…















Dopo l'allarme lanciato dai vicini di casa gli agenti hanno fatto un sopralluogo nell'appartamento dei Granenko e si sono trovati di fronte uno spettacolo inaudito. Ratti e scarafaggi avevano invaso l'abitazione e cadevano perfino dal soffitto, mentre le stanze erano piene di spazzatura ed escrementi. I poliziotti hanno quindi arrestato la madre, Lilia Granenko, accusata anche di aver dato da mangiare ai figli la carne di cani randagi uccisi e cucinati davanti a loro.















Nella casa viveva anche la nonna materna dei due bambini. Dai video e dalle immagini diffuse dal volontario Yevgeny Zub si vedono gli agenti farsi strada tra montagne di rifiuti. Secondo quanto emerso dalle indagini il bambino più piccolo aveva indosso solo un pannolino. Entrambi i figli sono stati trasportati in ospedale per controlli e poi verranno affidati ad un orfanotrofio. "Ho visto tante cose nella mia vita, ma mai qualcosa del genere" ha affermato Yevgeny Zub nel video che riprende il momento del salvataggio.









L’operazione di salvataggio non è stata semplice: la puzza nell’abitazione provocava conati di vomito agli agenti. A quanto pare madre e nonna dei piccoli avevano accumulato la spazzatura per anni all’interno della casa. Sul luogo sono giunte anche associazioni di animalisti dopo la voce sull’usanza di Lilia Granenko di “catturare cani randagi per sfamare i bambini con la loro carne”. Adesso la donna è stata arrestata con l’accusa di inadempimento doloso degli obblighi di educazione dei figli, aveva già perso la custodia di altri 3 figli, avuti da diversi uomini. Se condannata rischia fino a cinque anni.

