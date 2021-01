Padre stupra figlie per anni, nascono più bambini. “Anch’io sono nato da un incesto”

Una tremenda storia di abusi e violenze all’interno della stessa famiglia giunge dal Canada. Il tribunale del Quebec ha infatti verificato che Jacques Lesage, un uomo di 79 anni, ha stuprato ripetutamente per 32 anni le figlie. Le due donne, Lucie di 53 e Nathalie di 49 anni, hanno raccontato quello che è avvenuto nella loro famiglia nelle ultime tre decadi e la loro storia ha lasciato tutti esterrefatti.

Secondo quanto raccontato dalle due donne, Lucie e Nathalie, il padre Jacques le avrebbe violentate durante tutta la loro adolescenza. I pm hanno ricostruito questa storia dell'orrore familiare spiegando che Jacques Lesage andasse "a prendere le figlie a scuola solo per poi farci sesso a casa. Quindi le riportava a scuola per le lezioni pomeridiane". Ma c'è un altro aspetto della vicenda che rende tutto ancora più terribile.















Una delle due donne, Lucie, ha avuto tre figli da queste violenze incestuose. Il primo di questi tre Lucie lo ha avuto quando aveva appena 13 anni. "Tutto quello che quest'uomo ci ha dato sono gli abusi sessuali" ha dichiarato Nathalie poco prima che il padre Jacques Lesage venisse condannato ad una dura pena, ovvero 22 anni di carcere. E non finisce qui: durante il processo è emerso che anche Jacques è nato da un incesto: sua madre e sua sorella erano la stessa persona.















Lo stesso Jacques Lesage, nato dopo che il padre aveva violentato la sorella, ha subito violenze dal padre e dal personale di un orfanotrofio cattolico. L'uomo, al termine di questo vortice di violenze e abusi da cui non ha voluto risparmiare le figlie, è stato così trascinato in tribunale dove ha ammesso le sue colpe. Solo dopo, però, che il test del DNA ha dimostrato la paternità delle tre figlie della cinquantatreenne Lucie.









Anche la terza sorella di Lucie e Nathalie, Chantal Knippenberg, ha affermato di aver subito abusi da parte del padre, ma in questo caso il fatto non è dimostrato. Gli avvocati difensori di Jacques Lesage hanno chiesto una “sentenza clemente” dal momento che al 79enne sono già stati asportati i genitali per arrestare la diffusione del cancro e l’uomo quindi non costituisce più un pericolo. La corte non si è fatta persuadere e ha condannato l’uomo a 22 anni di prigione.

