Il figlio vip morto a 24 anni. Moda in lutto dopo la notizia che ha devastato la nota famiglia

A meno di un mese dalla tragica morte della top model Stella Tennant, un altro tragico lutto nel mondo della moda: morto a 24 anni il figlio della supermodella. Influencer e modello a sua volta, da tempo combatteva contro la dipendenza da droghe ed è stato stroncato domenica scorsa da un’overdose. “Saremo sempre addolorati per la sua vita spezzata.

Harry ha ottenuto molto nei suoi 24 anni, ma non avremo mai la possibilità di vedere quanto avrebbe potuto fare di più", ha detto la sua famiglia in una dichiarazione rilasciata al New York Times. "Non era solo nostro figlio", continua la nota che lo descrive come "fratello meraviglioso, nipote amorevole, zio adorato e amico premuroso". "Era un'anima creativa che ha portato la luce nei cuori di tante persone. Era davvero una bella persona dentro e fuori".















Harry Brant era il secondo tra i tre figli della supermodella Stephanie Seymour (che ha anche un quarto figlio, Dylan) e del milionario industriale Peter Brant. Influencer e "it boy" era un noto frequentatore di party e sfilate a cui presenziava sempre in prima fila, grazie alle amicizie dei ricchissimi e famosi genitori.















Il New York Magazine aveva definito Harry, che aveva iniziato a fare il modello a 15 anni, e suo fratello maggiore Peter Brant II come i "NYC's Most Beautiful Teenage Brothers", ovvero i fratelli teenager più belli di New York. Nel 2016 i due avevano lanciato una linea di make up "gender free" per MAC e Harry spesso aveva scritto nel magazine di proprietà del padre, Interview.











Ma come detto Harry stesso aveva sperimentato, proprio come la bellissima mamma, icona il mondo della moda, posando per le campagne pubblicitarie di Balmain e su Vogue Italia. Lascia i genitori, una sorella, così come un fratellastro maggiore nato dal precedente matrimonio della madre con il chitarrista Tommy Andrews, e quattro fratellastri dal precedente matrimonio del padre con Sandra Brant, uno dei quali scomparso prematuramente nel 2019.

