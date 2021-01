Il Covid non molla e non arretra. Anzi, rilancia la sua corsa e fa tremare l’Europa. Situazioni critiche in Germania e nel Regno Unito, dove anche ieri si sono superati i mille decessi giornalieri. Nel resto del continente, la paura è legata alle prossime settimane con la temuta terza ondata che rischia di portare un nuovo sovraccarico sulle strutture sanitaria.

La paura più grande, al momento, è legata alle mutazioni del virus. Dalla variante inglese a quella sudafricana e brasiliana che sembrano aver sviluppato un'aggressività maggiore. In proposito si è espresso anche il virologo dell'università degli Studi di Milano, Fabrizio Pregliasco che, all'Adnkronos ha dichiarato come: "Ogni variante di Sars-CoV-2 che si affaccia in qualche area del mondo e mostra un impatto significativo inquieta e per questo bisogna velocizzare la vaccinazione e prendere provvedimenti per monitorare e fermare la diffusione di queste varianti".















Aggiungendo poi come il vaccino sia l'unica arma per uscire dal guado ma non solo: "Serve una stretta sulle misure, ma in questo momento un lockdown duro, simile a quello di aprile scorso, non sarebbe facilmente sostenibile. Ci sarebbe una difficoltà oggettiva di adesione da parte di una gran quota di categorie di persone che stanno ancora affrontando sacrifici e che sono state, giocoforza, le più colpite".















In attesa che sulle nuove varianti si faccia chiarezza, dal Guardian arriva la notizia che, ieri, le autorità sanitarie svizzere hanno messo in quarantena due hotel e chiuso tutte le scuole di sci a St. Moritz dopo la scoperta di un focolaio di una variante del coronavirus.











Sempre secondo il Guardian: “Sono dodici i casi di Covid individuati finora nella cittadina, non è stato precisato se la variante che li ha contagiati sia quella britannica o quella sudafricana. Da domani inizieranno i test di massa sui 5.200 abitanti della popolare località sciistica, mentre ospiti e personale dei due alberghi saranno testati in giornata”.

