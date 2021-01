La Parigi-Dakar è conosciuta come una delle gare più affascinanti, ma anche tra le più terribili e difficili, tanto da essersi guadagnata l’appellativo di “corsa maledetta”. Al rally, competizione di regolarità e resistenza, partecipano automobili, camion e motociclette. È considerato un evento quasi leggendario e infatti richiama ogni anno sia professionisti che appassionati. Questi ultimi vi prendono parte senza pensare troppo al risultato finale, quanto piuttosto all’adrenalina che la corsa regala.

Si tratta di una vera e propria sfida di sopravvivenza, in mezzo al deserto e in condizioni estreme. E purtroppo non sono rari gli incidenti, anche fatali. Ad essere precisi la gara quest'anno si è svolta in Arabia Saudita e purtroppo cinque giorni fa c'è stato un terribile incidente. Vittima il 52enne francese Pierre Cherpin, imprenditore e appassionato di vela, che il 10 gennaio è caduto su una delle dune del deserto saudita, nel corso della settima tappa. Purtroppo oggi è arrivata la notizia che nessuno voleva leggere.















I medici dell'ospedale di Sakaka, dove Pierre Cherpin era stato trasportato subito dopo essere stato prelevato dal luogo dell'incidente privo di sensi, hanno provato di tutto, compresa una difficile operazione al cervello. Da Sakaka Pierre è stato portato a Jeddah e da qui la mattina del 15 gennaio è decollato con destinazione Lille, in Francia, dove avrebbe dovuto ricevere migliori curi specialistiche. Durante il volo, però, i medici hanno constatato la morta del pilota.















Pierre Cherpin stava partecipando alla sua quarta Dakar, il suo primo arrivo risale al 2009, quando per la prima volta la corsa si è svolta in Sud America. Si era iscritto nella categoria motociclisti non assistiti, come nel 2012, e in entrambe le occasioni aveva raggiunto il traguardo finale. Nel 2015, al suo terzo tentativo, era stato fermato da un guasto al motore. Quest'anno l'incidente in sella alla sua Husqvarna, il trasporto in ospedale, il disperato tentativo dei medici e infine la morte.









“Sono un dilettante – aveva dichiarato Pierre Cherpin – non voglio vincere ma scoprire paesaggi che altrimenti non avrei mai avuto l’opportunità di vedere. Tutto è emozionante: cavalcare la moto, vivere la tua passione, conoscere te stesso”. Nel frattempo lotta tra la vita e la morte anche un altro partecipante alla gara: il driver indiano Santosh, le cui condizioni vengono definite stabili. L’edizione attuale dovrebbe essere vinta da Stephane Peterhansel che ha 15 minuti di vantaggio su Nasser al-Attiyah.

