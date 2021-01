“Devastata dal Covid”. Sarah, morta a 18 anni: “L’ha uccisa in meno di una settimana”

Sarah era una ragazza bellissima. La giovane non c’è più, è morta dopo essere stata condotta in aereo al Centro medico dell’Università di Chicago, dove, purtroppo, è deceduta il giorno di Santo Stefano. Sua madre Deborah ha spiegato le complicanze che l’hanno portata alla morte: “È andata in arresto cardiaco, ha avuto un’emorragia cerebrale e i reni deteriorati, le ha mangiato tutto”.

E ancora: "Nessun genitore dovrebbe mai dover guardare il proprio figlio mentre va via". E la causa è una e una soltanto: il Covid. La famiglia ha lanciato un appello a tutti: "Prendete sul serio questo virus". La giovane dell'Illinois di 18 anni è morta pochi giorni dopo aver contratto il Coronavirus, secondo la sua famiglia. La notizia è sconcertante: la ragazza infatti era in buona salute.















La giovane Sarah Simental, che viveva nel sobborgo di Chicago di Tinley Park, è morta a causa del virus il giorno dopo Natale, hanno detto i funzionari della contea di Cook. La Simental ha detto che sua figlia ha manifestato i primi sintomi mercoledì scorso ed è risultata positiva per COVID-19.















Sarah, come dicevamo, è stata ricoverata in ospedale e portata in aereo al Medical Center dell'Università di Chicago per le cure, secondo quanto ha riferito il Chicago Tribune. Ma Sarah Simental è morta domenica per insufficienza respiratoria ipossica acuta ed emorragie cerebrali non traumatiche dovute all'infezione, ha detto l'ufficio del medico legale della contea.











“Era una giovane donna in buona salute che aveva appena compiuto 18 anni a novembre e aveva il mondo nelle sue mani”, ha detto sua madre al Tribune. La donna ha detto che sua figlia era “un esempio che questo può accadere anche alle persone più giovani e più sane”. Il funerale di Sarah Simental in forma privata è stato programmato per la giornata di oggi a Lawn Funeral Home a Orland Park, Illinois.

