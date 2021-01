Il mondo del cinema è in lutto. La famosissima regista se n’è infatti andata ad appena 56 anni, lasciando tutti nel dolore più profondo. Secondo quanto è stato comunicato, la donna ha combattuto per tantissimo tempo contro la Sla, che non le ha lasciato alcuno scampo. Non era solamente regista, infatti nella sua vita professionale è stata anche sceneggiatrice e produttrice. In particolare, alcuni suoi film sono diventati molto popolari ed è davvero impossibile non ricordare i suoi titoli.

Era nata esattamente il 21 febbraio del 1964 e da tre anni lottava contro la sclerosi laterale amiotrofica. Come detto è impossibile non ricordarsi almeno di una sua pellicola, avendo avuto un successo davvero incredibile. Distrutto dal dolore suo marito, il primo a comunicare la tristissima notizia. Il coniuge ha infatti postato su Twitter una foto della moglie, riportando la data di nascita e di morte. Erano sposati da moltissimo tempo, infatti il loro matrimonio risale addirittura a 30 anni fa.















A morire è Stacy Title, celebre in particolare per le pellicole 'Una cena quasi perfetta', 'Hood of Horror' e 'The bye bye man'. Quest'ultimo film è praticamente stato il suo atto conclusivo della carriera, uscito nel 2017. Tornando un attimo alla sua vita privata, dall'unione con suo marito Jonathan Penner sono anche nati i figli Connor e Ava. Nel 1994 ha ricevuto anche una nomination agli Oscar per il cortometraggio 'Down of the Waterfront'. Ma non è tutto, infatti è nota anche per altro.















Il film 'Una cena quasi perfetta' ha avuto come protagonista l'attrice Cameron Diaz. Inoltre, è stata regista anche del thriller 'Il Diavolo dentro', che aveva preso spunto dall'Amleto di Shakespeare. Lei è anche stata sceneggiatrice di una serie che al momento non è ancora uscita, che si intitola 'Skull Island'. L'ultimo suo lavoro è stato fatto con l'episodio della serie 'Freakish'. Purtroppo, la malattia se l'è portata via troppo presto, lasciando un vuoto incolmabile nei familiari e nel pubblico.









Stacy Beth Title 2/21/64 – 1/11/21 pic.twitter.com/C0V2B7g9GS — Jonathan Penner (@SurvivorPenner) January 12, 2021

In veste di produttrice, Stacy Title è stata protagonista in ‘Down of the Waterfront’, ‘Una cena quasi perfetta’, ‘Let the Devil Wear Black’ e ‘The Lone Ranger’. La sua città natale era New York. Il noto film ‘Hood of Horror’ era interpretato da un attore straordinario del calibro di Danny Trejo e dal rapper Snoop Dogg ed era uscito nelle sale cinematografiche nel 2007.

