Non si sono mai lasciati, sono infatti stati sposati per la bellezza di 59 anni, ma il devastante coronavirus ha travolto anche loro e spezzato le loro vite. In appena dieci giorni marito e moglie se ne sono andati, lasciando in un dolore straziante i parenti più cari. A raccontare la triste storia è stato il figlio della coppia, che in un’intervista ha riferito che il suo papà è deceduto mercoledì scorso, mentre l’adorata mamma se n’era andata poco più di una settimana prima. Un destino terribile.

Il Covid-19 era dilagato in tutta la famiglia ed era partito a causa di un taglio di capelli fatto dalla figlia delle vittime, la quale è parrucchiera e aveva voluto aggiustare l’acconciatura a suo fratello verso la fine del mese di novembre. Quindi, stando a quanto appreso, tutto sarebbe iniziato quel giorno in un appartamento. Poi il virus ha cominciato ad infettare tutti gli altri componenti della famiglia e a farne le spese sono stati i due genitori, morti in un lasso di tempo brevissimo. (Continua dopo la foto)















I nomi dei due coniugi erano Mike e Carol Bruno e a parlare di loro è stato il figlio Joseph alla Cnn. I decessi sono giunti a Chicago, nello stato americano dell’Illinois. Dunque, il 20 novembre è il giorno nefasto, infatti da quel momento in poi praticamente tutti hanno contratto la malattia. Queste le parole del figlio: “Mia sorella lavora in un salone, poco prima del Ringraziamento si è sottoposta ad un test Covid ed è risultata negativa, io avevo bisogno di un taglio di capelli”. (Continua dopo la foto)















Joseph ha poi aggiunto nel suo commovente racconto alla Cnn: “Lei ha detto che sarebbe passata a casa, così non sarei dovuto andare io al negozio. Aveva la mascherina e tutte le finestre erano aperte”. Durante quel taglio di capelli, durato circa 40 minuti, era presente la signora Carol. La figlia Michelle ha accusato un malore proprio in quella maledetta serata e poi tre giorni più tardi ad ammalarsi è stato Joseph. Carol successivamente è stata colpita dal Covid-19, che non le ha dato scampo. (Continua dopo la foto)









La signora Bruno è peggiorata repentinamente, è stata attaccata ad un ventilatore ma non è servito a nulla. Poi anche il marito Mike è stato trasportato in ospedale ed è quindi morto dieci giorni dopo l’amata moglie. Joseph ha chiosato: “Non avremmo mai pensato che questo sarebbe accaduto e invece così è stato, questo virus è spietato e attacca in modo infimo. Ora sono di nuovo insieme”.

