Lutto nel cinema: se ne va anche lui. Addio all’attore dai ruoli indimenticabili

A pochi giorni dalla scomparsa di Dave Prowse, ovvero Darth Vader, è morto un altro grande protagonista della saga di Star Wars. Si tratta di Jeremy Bulloch, il primo Boba Fett che interpretava il famigerato cacciatore di taglie. L’attore britannico aveva 75 anni e si trovava nell’ospedale di Tooting, nel sud di Londra, “a seguito di complicazioni di salute, inclusi diversi anni di convivenza con il morbo di Parkinson”, dice il suo sito web.

Bulloch era nato a Market Harborough, nel Leicestershire. È stato presente in diverse serie tv degli anni ’70 e ’80, tra cui ‘Doctor Who’ e ‘Robin of Sherwood’, e ha avuto ruoli secondari in tre film di James Bond. Ma l’attore è meglio conosciuto per aver interpretato Boba Fett in “L’impero colpisce ancora” e “Il ritorno dello Jedi”. (Continua dopo la foto)















Mark Hamill alias Luke Skywalker ha scritto in un tweet: “Jeremy Bulloch era la quintessenza del gentleman inglese. Un attore raffinato, una compagnia deliziosa e così gentile con tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarlo o lavorare con lui. Mi mancherà profondamente e sono molto grato di averlo conosciuto”. Sul profilo ufficiale di Star Wars si legge invece: “Sarà per sempre ricordato non solo per la sua memorabile interpretazione di un personaggio leggendario, ma anche per il calore e la generosità che sono diventati parte del suo ricordo”. (Continua dopo la foto)















La notizia, diffusa inizialmente online da un collezionista di autografi e cimeli legati di Star Wars, è stata poi confermata da Daniel Logan, l’attore che ha interpretato Boba Fett in Star Wars: Episode II – L’attacco dei cloni. “Non riesco a trattenere le lacrime mentre comunico che Jeremy Bulloch è morto. Riposa in pace, leggenda. Ti vorrò bene per sempre, la forza sia con te per sempre”, ha scritto sui social. (Continua dopo la foto)









La scomparsa di Jeremy Bulloch segue quella recente di Dave Prowse, il celebre Darth Vader, che aveva 85 anni ed era un ex campione di sollevamento pesi e body builder. L’attore ottenne la parte soprattutto per la sua imponente statura: infatti era alto quasi due metri. Tuttavia per il forte accento della West Country britannica, giudicato poco adatto alla parte, fu doppiato da James Earl Jones, la cui voce profonda prestata a Darth Vader è entrata nella leggenda della fortunata serie cinematografica. “Che la forza sia con lui, sempre”, ha scritto Bowington annunciando la morte di Prowse.

