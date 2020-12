Sembra una storia uscita da un film horror, ma purtroppo è accaduta davvero. Un bambino di appena 2 anni è stato ammazzato brutalmente dai suoi nonni ubriachi, che lo avevano in quel momento in custodia. La coppia è infatti accusata di aver strangolato il bimbo, prima di gettare il suo cadavere in una stufa. E ciò che più ha sconvolto gli investigatori è stata la motivazione che hanno fornito per giustificare tale crimine. A fare la tragica scoperta sono stati i genitori della sfortunata vittima.

Gli assassini di Dima sono i nonni di 52 e 48 anni, i quali hanno successivamente estratto i resti del nipotino dalla stufa per buttarli nella neve. A quanto pare l’omicidio, verificatosi in Russia, sarebbe stato deciso perché il bimbo piangeva troppo. Mamma e papà sono rimasti sotto choc una volta rientrati. Maria e Dmitry Shcherbakovy di 20 e 25 anni hanno infatti dichiarato alle forze dell’ordine russe che si erano recati nell’abitazione dei nonni per prelevare nuovamente il figlio. (Continua dopo la foto)















Quando sono entrati in casa hanno rinvenuto esclusivamente i suoi abiti. Poi sono usciti fuori e hanno ritrovato il corpicino, completamente bruciato, a -20 gradi nella neve. A riferire la notizia è il sito britannico ‘The Sun’. Questo quanto riferito dalle autorità della Russia, che stanno indagando sul caso: “Hanno localizzato i vestiti del bambino in casa, ma non lui. Accanto alla casa i genitori hanno trovato il corpicino del figlio nella neve, e hanno subito chiamato investigatori e polizia”. (Continua dopo la foto)















Poi hanno aggiunto: “L’analisi forense stabilirà il motivo esatto del decesso”. Il ‘The Sun’ ha poi scritto che i nonni hanno voluto difendersi dalla pesantissima accusa di aver ucciso il nipote, dando la colpa al bambino, il quale stava piangendo troppo: “Eravamo irritati”, è stato il loro commento. Tenuto conto che Dima non voleva smettere di piagnucolare, gli hanno messo le mani intorno al collo e poi hanno provato ad occultare il corpo. Entrambi sono stati tratti in arresto. (Continua dopo la foto)









I nonni assassini saranno sottoposti a processo e dovranno quindi comparire davanti ad un giudice. L’altra nonna del bambino, affranta dal dolore e angosciata dalla perdita dell’adorato nipote, si è sfogata con un messaggio scritto sul suo profilo Facebook: “Il nostro povero bambino, come abbiamo potuto non salvarti?”. Anche i genitori non riescono a darsi ovviamente pace.

