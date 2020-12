Accoltella moglie, suocera e cognate: “L’ho fatto per salvarle dal Covid”. Morte 2 donne

Si è giustificati dicendo che le avrebbe salvate dal Coronavirus. In realtà la sua è stata una vera e propria mattanza. Questa storia di una violenza terrificante arriva dagli Stati Uniti in particolare da Waukesha nello stato del Wisconsin. L’assassino è un uomo di 36 anni Adam Roth che ha accoltellato a morte la moglie mentre mangiava con lei in cucina, la suocera e le due cognate.

Davvero terribile quello che è successo a Waukesha: Adam Roth ha accoltellato la moglie Dominique, la suocera Gilane e le cognate Deidre e Desiree. Sono morte la moglie e la sorella 26enni di lei, mentre la suocera e l’altra figlia si sono salvate nonostante le ferite che hanno riportato durante la brutale aggressione. Davanti agli inquirenti ha confessato l’omicidio dichiarando di averle ucciso le donne per salvarle dal Coronavirus. “Sarebbe arrivato e dovevo salvarle dall’infezione prima che le colpisse”.(Continua dopo la foto)















Dunque dalla mattanza sono riuscite a salvarsi la suocera dell’uomo (Gilane, 62 anni) e una delle due cognate (Desiree, 36 anni), che hanno cercato di fermare la furia omicida di Adam Roth. L’uomo ha raccontato nei dettagli l’omicidio che ha commesso e quella che per lui è una motivazione valida. Per lui è stato chiesto l’ergastolo, anche perché le autorità sono convinte che se dovesse rimanere fuori dal carcere potrebbe uccidere ancora. (Continua dopo la foto)















Il procuratore Ted Szczupakiewicz ha spiegato che ci sarebbero una serie di prove molto chiare e convincenti per cui “il killer potrebbe rappresentare un rischio significativo per la comunità se rilasciato con la condizionale”. Per questo motivo hanno deciso di agire immediatamente. Cameron Weitzner, avvocato difensore di Roth, non ha cercato di contestare la richiesta effettuata dal procuratore. (Continua dopo la foto)









Ha spiegato che l’assassino è “un individuo che soffre di gravi malattie mentali e nessuno di noi può capire come si sente e come si è sentito”. Le accuse sono omicidio di primo grado e tentato omicidio di primo grado nei confronti della suocera e della sorella della moglie, le uniche due sopravvissute.

Vaccino Covid, quante dosi regione per regione: 305mila alla Lombardia. Com’è la ripartizione