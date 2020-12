Esplosione in un impianto industriale. Il forte boato, poi le fiamme: si parla di morti e feriti

Una persona è morta e due sono rimaste ferite in un incendio in un impianto chimico. L’esplosione si è verificata nella notte, quando un essiccatore di metallo da oltre quattromila litri si è sovrapressurizzato durante un’operazione di essiccazione di prodotti chimici provocando una fortissima esplosione.

Il materiale nell'essiccatore era un composto utilizzato per la sanificazione. Nell'esplosione è morto un operatore chimico e altre quattro persone sono rimaste ferite, due in maniera grave. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l'incendio e le squadre che si occuperanno di effettuare i controlli per il rischio ambientale.















L'esplosione si è verificata alla Optima Chemicals Company a Belle, West Virginia, a circa 15 minuti a sud di Charleston, negli Stati Uniti. La vittima si chiamava John Gillenwater, ed era un operatore chimico. "John era amato da molti nella sua comunità e nella sua chiesa", ha detto la famiglia in una dichiarazione rilasciata alla CNN. "La famiglia è devastata dalla perdita del marito, padre e amico John Gillenwater. Era amato da molti nella sua comunità e nella sua chiesa", ha detto un portavoce della Optima Chemicals Company.















"Tina e i suoi figli sono circondati da familiari e amici in questo grande momento di bisogno. Quello che è successo è stata una tragedia. John Gillenwater era un vero uomo di fede e la famiglia crede nel potere della preghiera", ha detto ancora il portavoce. Per aiutare la famiglia è stato aperto un conto di previdenza per la famiglia presso la City National Bank.









"Incoraggiamo coloro che desiderano mostrare sostegno a Tina e alla famiglia durante questo periodo a fare una donazione contattando qualsiasi filiale locale che fa riferimento al conto di beneficenza di John Gillenwater". In seguito all'esplosione altre quattro persone sono state trasportate in ospedale per le cure. Secondo quanto riportano i quotidiani locali non sarebbero in pericolo di vita.

