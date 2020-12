Bus precipita dal viadotto alto 20 metri e finisce sulla ferrovia: 27 morti e oltre 30 feriti

Un autobus è precipitato da un viadotto alto 20 metri per un probabile guasto ai freni uccidendo almeno 18 persone. Altre 27 sono rimaste ferite. Alle 20:50, i vigili del fuoco hanno denunciato 17 morti, 12 sul posto e 5 in ospedale, ma nelle ultime ore è arrivata la notizia di un altro decesso. Si tratta di una donna di 56 anni ricoverata in terapia intensiva.

Le vittime sono state soccorse e portate all’ospedale. Secondo i vigili del fuoco sono state soccorse altre 27 persone ferite, tre in gravi condizioni, una di queste è deceduta nelle ultime ore. Le foto rilasciate dai vigili del fuoco hanno mostrato l’autobus distrutto ai piedi del viadotto, sopra i binari del treno. Come riportano i quotidiani locali sei persone sono riuscite a scendere dall’autobus prima che cadesse giù per i viadotto, tra questi anche l’autista. (Continua a leggere dopo la foto)















Romeu Zema, il governatore del Minas Gerais, regione del Brasile dove si è verificato l’incidente, ha twittato: “Stordito. Tutta la mia solidarietà alla famiglia e agli amici delle vittime di questa triste tragedia”. L’autobus era partito da un villaggio della zona rurale di Mata Grande e diretto a San Paolo del Brasile e apparteneva alla società Localima Turismo. (Continua a leggere dopo la foto)















Il 25 novembre, un totale di 41 persone sono morte quando un camion e un autobus si sono schiantati l’uno contro l’altro vicino alla città di Taguai, nello stato di San Paolo. Tra il 2015 e il 2019, una media di 30.000 persone sono morte ogni anno in incidenti stradali in Brasile, secondo i funzionari dei trasporti. Intorno alle 22:00, l’azienda ha emesso una nota in cui esprime rammarico e tristezza per le vittime e le loro famiglie. (Continua a leggere dopo la foto)









Ha informato che deve fornire “piena assistenza alle vittime e alle loro famiglie”. L’azienda ha anche affermato che i fatti sono oggetto di indagine e afferma di essere disponibile per un supporto “umano, dignitoso, con compassione ed empatia”. L’incidente si è verificato nei pressi della città di Joao Monlevade, nello stato sud-orientale del Minas Gerais.