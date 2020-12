Una tragedia assurda, un destino fatale per una donna di appena 47 anni. Come succedeva tutte le mattine, la signora aveva deciso di farsi una passeggiata in compagnia degli amatissimi suoi cani, due Staffordshire bull terrier. La 47enne è inciampata e i suoi amici a quattro zampe hanno cominciato a tirare su entrambi i guinzagli con l’obiettivo di far rialzare la padrona. Invece, quella mossa dei cani è stata mortale per lei, che è infatti rimasta strangolata dai lacci aggrovigliati.

Il terribile episodio ha avuto come sfortunata protagonista Deborah Roberts. I fatti si sono verificati nel Galles del Nord e in poche ore la notizia ha fatto il giro della nazione. Infatti, praticamente tutti i giornali gallesi ne hanno parlato. Il rinvenimento è stato drammatico, infatti è stato ritrovato il suo corpo riverso con il viso sul prato. Al suo fianco i cani, che hanno involontariamente causato il decesso della signora. Il medico legale ha poi riferito ulteriori dettagli sull'incredibile incidente.















Il dottore ha quindi svelato che Deborah avvolgeva quotidianamente i guinzagli intorno al suo collo, nel momento in cui loro passeggiavano senza gli stessi. I cani hanno provato dunque a rialzarla usando i lacci in questione, ma così facendo si è materializzato il dramma. Secondo quanto è stato raccontato, gli amici a quattro zampe Tyson e Ruby sono sempre stati dolcissimi, non avevano mai creato problemi di alcuna natura. A parlare bene di loro sono proprio i vicini della Roberts.















La 47enne era mamma di 4 figli. Uno di loro, Robert, ha dichiarato: "Sono cani molto buoni, stavano cercando di aiutare mia madre quando è caduta". I primi a tentare di salvare la vita della donna sono stati due operai, giunti sul posto quando stava già morendo: "Siamo arrivati che lei stava già soffocando". La versione dei fatti è stata confermata proprio da uno dei due operai, che ha visto la scena. I cani provavano invano ad aiutare la padrona, che è invece morta per asfissia.









Inoltre, Deborah aveva la malattia di Huntington, una condizione purtroppo degenerativa che non la faceva muovere nel migliore dei modi. A causa di questa patologia, non ha avuto la pronta reazione a rialzarsi e si è consumata la tragedia. Le autorità hanno chiuso il caso parlando di morte accidentale, provocata dall’asfissia dovuta allo strozzamento dei guinzagli.

