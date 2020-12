Una notizia che ha lasciato in fan senza parole. L’annuncio suoi social. Aveva a 73 anni e per molti è stato un’icona. Una notizia arrivata all’improvviso. Poche parti al cinema ma capaci di lasciare un’impronta. Sarà ricordato per i suoi doppi ruoli nel franchise di Mad Max. Il fatto che sia potuto tornare a recitare in Mad Max: Fury Road 35 anni dopo la sua prima apparizione nella serie è una testimonianza della sua feroce longevità come attore.

Interpretando ruoli molto diversi è riuscito a rendere sia Toecutter che Immortan Joe terrificanti a modo loro. Non c’è dubbio che le sue interpretazioni abbiano giocato un ruolo importante nella duratura popolarità di entrambi i film. Nato il 18 maggio 1947 a Srinigar nel Kashmir, due anni prima della formazione dell’India, ha i genitori britannici, ed è cresciuto in Inghilterra. Ha iniziato a recitare negli anni ’60, apparendo in diverse produzioni per la Royal Shakespeare Company. Continua dopo la foto















Mentre ha recitato in Sogno di una notte di mezza estate in Australia per la compagnia, ha deciso di rimanere nel paese. Questa decisione lo ha portato direttamente alla sua carriera cinematografica. Il suo debutto cinematografico è stato nel 1974 in Stone, dove ha interpretato Toad, un membro di una banda di motociclisti fuorilegge. Continua dopo al foto















L’anno successivo Hugh Keays-Byrne ha recitato in The Man From Hong Kong, una parodia di James Bond con l’ex Bond George Lazenby. È apparso in molti altri cosiddetti film Ozploitation negli anni ’70, culminando nel suo ruolo di successo come Toecutter, il cattivo squilibrato in Mad Max di George Miller. Keays-Byrne è poi tornato nel franchise per Mad Max: Fury Road. Continua dopo la foto











Ha interpretato ancora una volta il cattivo, Immortan Joe. Nel frattempo, Keays-Byrne ha recitato in molti film e serie TV australiane ed è apparso nello spettacolo di fantascienza cult degli anni 2000 Farscape as Grunchlk. Il regista Ted Geoghegan ha rivelato tramite Twitter che Keays-Byrne è venuto a mancare all’età di 73 anni. Geoghegan ha reso omaggio alle interpretazioni dell’attore nel franchise di Mad Max, aggiungendo che era anche un ambientalista impegnato e umanitario.

Ti potrebbe interessare: “Ci siamo baciati”. Guenda Goria lancia la bomba dopo il GF Vip: la confessione in diretta