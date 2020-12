Fondatore della biontologia, i suoi metodi di cura avevano attirato a Merano – prima a Villa Eden e poi all’Hotel Palace – tantissimi nomi illustri dello sport e del jet-set, da Maradona a Pavarotti, da Zidane a Lucio Dalla, da Gianna Nannini a Silvio Berlusconi e Cristiano Ronaldo. Una vita dedicata al benessere i dettami del quale ha applicato fino all’ultimo.

Ma anche lui si è dovuto arrendere alla violenza della malattia. Si è spento la scorsa notte in una clinica di Lugano Era malato da tempo e si era trasferito in Svizzera da circa un anno. Aveva 77 anni. Sangue in parte catalano e francese d'adozione, la sua storia è tutta sulla sua pagina ufficiale. Nato nel 1943 studia biologia presso il Centro di ricerche di Biologia Marina annesso alla Sorbona di Banyuls-Sur Mer, dimostrando interesse in particolare per l'antropologia, la filosofia e la medicina cinese (che studia per oltre dieci anni), così come per la psicologia bioenergetica e la naturopatia (i rimedi naturali per curare le malattie).















Consegue un master, un dottorato in Psicologia e un dottorato "Honoris Causa" in Scienze Umane presso l'Università di Kensington. Agli inizi degli anni '70 Henri Chenot crea il primo di una serie di laboratori di fitocosmesi e fitoterapia, mettendo a punto nuove tecniche di talassoterapia. Nello stesso periodo, come fondatore e presidente dell'Associazione Internazionale di Fitocosmesi.















Henri Chenot inizia a girare l'Europa per illustrare agli altri scienziati la propria idea di medicina preventiva e per sottolineare come certe scelte riguardanti lo stile di vita causino l'accumulo di tossine che a loro volta possono innescare malattie degenerative.











Un approccio rivoluzionario alla salute e al benessere lo porta a sviluppare il nuovo concetto della Biontologia (la scienza del vivere) e il proprio metodo per riequilibrare la fisiologia dell’organismo, che viene praticato in tutti i centri Chenot come approccio terapeutico di base. Henri Chenot è anche autore e ha pubblicato sette libri dedicati al benessere”.

