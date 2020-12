Notizie di matrimoni originali giungono dal portale Citizenpost dove il popolare bodybuilder Yuri Tolochko ha finalmente coronato il sogno di sposarsi con Margot dopo otto mesi di relazione. Fin qui nulla di strano, direte voi. Ebbene i due piccioncini hanno atteso otto lunghi mesi di serate romantiche, corteggiamenti, regali e appuntamenti prima di fare il grande passo. Una storia d’amore che sta facendo il giro del mondo con foto della cerimoniale nuziale che ritrae Yuri e Margot felici e sorridenti.

Luogo di questo curioso matrimonio è la cittadina di Astan, dal 1997 capitale del Kazakistan con oltre un milione di abitanti ed il rito si è svolto in modo tradizionale, con smoking nero per lui e vestito bianco di pizzo per la sposa nonché classico bouquet di fiori. Ed ovviamente non sono mancati tanti parenti ed amici, dello sposo, che hanno partecipato allo scambio delle fedi. Agli sposi, teneramente avvinghiati, sono state scattate numerose fotografie durante il taglio della torta o nei momenti di brindisi. E dov'è la stranezza, chiederete voi?















Iniziamo col dire che la sposa non è propriamente fatta di carne e ossa, ma di plastica. Eh sì, Margot è una bionda bambola gonfiabile e l'atmosfera che si respirava a questo matrimonio era così serena da aggiungere un tocco di surrealismo all'intera vicenda. C'è chi considera l'evento un'assurdità, ma il bodybuilder kazako risponde sicuro: "Ha una personalità focosa, ma dentro di lei c'è un'anima tenera". Dentro la bambola, of course.















Forse per qualcuno l'amore è cieco, non per Yuri Tolochko che ci vede benissimo e ha scelto di passare il resto della sua vita con la sua bambola Margot e l'ha sposata in un rito legalmente riconosciuto. In Kazakistan, infatti, per rendere valido il matrimonio servono tre condizioni: entrambi gli sposi devono essere consenzienti, uno di sesso maschile e l'altra di sesso femminile e tutti e due maggiorenni. Tutti criteri rispettati nell'occasione.









La love story è nata nel dicembre 2019 ed è in larga parte documentata sul profilo social del bodybuilder con tantissime foto che testimoniano i momenti passati insieme alla sua sex toy. Corredate naturalmente da frasi di amore, dediche e poesie per Margot. E sì che per convolare a nozze il percorso è stato accidentato: prima il rinvio a causa del coronavirus, poi un’aggressione ai danni di Yuri nel corso di un raduno transgender. Finalmente, però, il grande giorno è arrivato: evviva gli sposi!

