Trovata morta sul ciglio della strada: choc sulla fine della famosa 26enne. È giallo

Era scomparsa da casa venerdì e subito erano partite le ricerche. Il telefono spento, nessun accesso sui suoi canali social. Abbastanza per far scattare l’allarme. 26 anni, con la tecnologia si stava costruendo un futuro. Aveva il sogno di diventare un’influencer di Instagram e ci stava riuscendo. Un sogno che hanno in molti con i social che sono ormai diventati una fonte di guadagnano per chi sul web vanta un grosso seguito.

Un post sponsorizzato da chi ha un engagement alto (ovvero una buona capacità di coinvolgimento del pubblico attivo sui social network) può richiedere un grosso investimento di denaro ad un'azienda interessata a farsi pubblicità. Più il numero di follower è alto, quindi, e maggiori saranno gli introiti derivanti dalla gestione di un profilo. Questo lo sanno bene i 10 influencer più ricchi di Instagram. Al primo posto della classifica degli influencer più ricchi di Instagram troviamo Kylie Jenner.















CEO della sua linea di cosmetici, Kylie detiene il record di più giovane miliardaria della storia, poiché è arrivata a questo traguardo a soli 21 anni ( È anche la terza under 30 più ricca al mondo e su Instagram, come abbiamo visto, domina su tutti. Con più di 139milioni di follower Kylie chiede 1milione e 266mila dollari per un post sponsorizzato sul suo profilo).















Come Kylie Jenner voleva diventare Alexis Leigh Sharkey la cui morte è avvolta nel giallo. Il suo corpo infatti, dopo una brevissima ricerca di meno di 24 ore è stato trovato sul ciglio di una strada a ovest di Houston. La polizia di Houston, nel dettaglio, ha trovato il corpo di una donna in Red Haw Lane, e oggi il medico legale ha confermato che il corpo è di Sharkey.











Sul cadavere non sarebbero state trovate ferite visibili. «Era una donna intelligente, bella e amorevole che ci ha lasciati troppo presto», ha detto a Fox News sua madre. Una fine tinta di giallo, ancora troppo pochi gli elementi che possano portare alla chiarezza totale. Per ora gli investigatori non hanno escluso nessuna pista.

