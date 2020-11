Il vaccino anti-Covid sviluppato dall’università di Oxford e Irbm Pomezia e prodotto da AstraZeneca, arrivato alle battute finali della fase 3, dovrà essere sottoposto a un ulteriore studio. Lo riporta il quotidiano britannico Guardian, che segnala anche il parere espresso da un analista negli Stati Uniti, secondo cui “questo prodotto, riteniamo, non otterrà mai l’autorizzazione negli Usa”.

Ipotizzando che l'azienda "avrebbe tentato di abbellire i risultati", che inizialmente parlavano di un'efficacia al 70%. Efficacia poi risultata del 90% somministrando prima una dose dimezza a poi una dose piena del vaccino, invece che le ordinarie due come da trial clinici. Accuse respinte da John Bell, professore di medicina di Oxford e consigliere per le scienze della vita del governo britannico: "Non abbiamo aggiustato nulla durante i trial", ha detto l'esperto, aggiungendo che sperava che i risultati completi sottoposti a per review sarebbero stati pubblicati sulla rivista 'Lancet' nel fine settimana, si legge sempre sul 'Guardian'.















Dunque, per verificare l'efficacia terapeutica del nuovo regime mezza dose-dose piena sono necessari ulteriori studi. "Ora che abbiamo trovato quella che sembra una migliore efficacia, dobbiamo convalidarlo, quindi dobbiamo fare un ulteriore studio", ha spiegato il Ceo di AstraZeneca, Pascal Soriot, in un'intervista a Bloomberg citata dal quotidiano britannico.















Potrebbe essere avviato uno studio internazionale, ma "potrebbe essere più veloce perché sappiamo che l'efficacia è alta quindi abbiamo bisogno di un numero inferiore di pazienti". Oggi, 26 novembre, sono stati 29.003 i nuovi contagi da coronavirus in Italia segnalati oggi nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri morti 822 morti che portano il totale a 52.850 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 232.711 tamponi.











Sono 5.173 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia segnalati oggi nel bollettino. Da ieri sono stati registrati altri morti 155 morti che portano il totale a 21.005 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia. Sono 3.008 i nuovi contagi da coronavirus in Campania segnalati oggi. Da ieri sono stati registrati altri morti 49 morti che portano il totale a 1.483. Sono 2.260 (+158) i casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio secondo il bollettino di oggi. I decessi sono 69 (+11).

