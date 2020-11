Il 14 maggio 2019 Lega e Movimento 5 Stelle hanno respinto la proposta del Pd di attuare un emendamento al ddl riguardante la riduzione dell’Iva sugli assorbenti dal 22 % al 5 %. La riduzione dell’Iva è troppo onerosa e non ci sono le coperture era stata la motivazione.

Per trovare le coperture alla 'Tampon tax' (così era stato ribattezzato l'emendamento), ci sarebbero voluti tra i 220 e i 300 milioni di euro. Secondouno studio condotti da Idealo, portale internazionale di comparazione prezzi, è emerso che in Italia esiste una disparità di costi tra prodotti per l'igiene maschile e femminile. Se è vero che per quanto riguarda creme, cosmesi e altri prodotti di bellezza possiamo affidarci a scelte low cost o comunque meno indispensabili, lo stesso non possiamo dire degli assorbenti.















Considerando un prezzo medio di 2,50 euro per un pacchetto da 12 assorbenti (0,21 cent l'uno) e una durata media di cinque giorni per ogni ciclo, usandone sei al giorno, significa almeno 75 euro l'anno. Di solito le mestruazioni arrivano a 12 anni e se ne vanno intorno ai 51, il ché porta a un totale di circa 3000 euro spesi in una vita. Senza contare i costi per le lenzuola rovinate e per i farmaci antidolorifici.















Nel nostro Paese gli assorbenti sono tassati con un'aliquota Iva del 22%. In Germania il governo ha deciso di ridurre l'Iva sugli assorbenti igienici dal 19 al 7% e in Francia e in Gran Bretagna la tassazione è pari al 5%. Ma c'è un Paese che ha fatto di più. Martedì il parlamento della Scozia ha approvato all'unanimità il cosiddetto "Period Product (Free Provision) Bill", il primo provvedimento di legge al mondo che preveda l'accesso gratuito agli assorbenti.









Con questo provvedimento le autorità locali avranno l’obbligo di fornire in maniera gratuita assorbenti o prodotti per il ciclo mestruale a “chiunque ne abbia bisogno”. La proposta di legge era stata lanciata dalla parlamentare Monica Lennon per contrastare la cosiddetta “period poverty”: infatti, era stato calcolato che le donne possono spendere fino a 8 sterline (circa 9 euro) al mese in assorbenti e prodotti per il ciclo, e chi ha un basso reddito spesso non se li può permettere.

