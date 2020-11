Lutto per la celebre famiglia, l’erede trovato morto in albergo. E non è il primo caso tra loro

L’erede di una delle famiglie più ricche al mondo è stato trovato morto in una stanza d’albergo. La notizia del decesso del 52enne è stata confermata dalla famiglia ai media locali. La causa della sua morte è al momento sconosciuta e sarà chiarita solo dall’autopsia, che verrà effettuata nelle prossime ore.

“Era un musicista di talento che amava il rock and roll. Ci mancherà profondamente”, si legge nella dichiarazione della famiglia. Anche la figlia lo ha voluto ricordare con un post tributo corredato da una serie di foto di famiglia: “Mio padre era fantastico, l’uomo più figo che sia mai atterrato su questo pianeta e io sarò per sempre la figlia più orgogliosa”, ha scritto. “Ti amo così tanto papà … la vita a volte è crudele … non ne ho uno, ma due angeli custodi che vegliano su di me ora … ecco alcune delle mie foto preferite di lui (e egoisticamente un paio di noi)”, ha concluso. (Continua a leggere dopo la foto)















Con la morte di John Gilbert Getty, la saga della dinastia Getty, una volta guidata dall’uomo più ricco del mondo, si arricchisce di un altro triste evento. Jonh era il nipote del magnate del petrolio miliardario J. Paul Getty ed erede del patrimonio familiare stimato di 5 miliardi di dollari. È morto all’età di 52 anni dopo una lunga serie di tragedie che hanno colpito la sua famiglia. (Continua a leggere dopo la foto)















Jonh è stato trovato morto in una stanza d’albergo a San Antonio, in Texas. Lascia la moglie, due fratelli e una figlia. Nel 2015 il fratello Andrew Rork Getty è stato trovato morto nella propria abitazione di Los Angeles, il corpo privo di vita è stato rinvenuto dalle forze dell’ordine in seguito a una segnalazione giunta al 911, il numero di pronto soccorso. A causare il decesso una overdose di metanfetamine. (Continua a leggere dopo la foto)









La dinastia dei Getty è segnata da una lunga fila di sciagure.

Nel 1958 Timothy, il quinto figlio del patriarca J. Paul Getty, è morto a soli 12 anni per un tumore al cervello. Nel 1973 George Franklin Getty II si è suicidato a 49 anni dopo una vita trascorsa all’insegna di alcol e barbiturici. Lo stesso anno, a luglio, la ’ndrangheta calabrese rapì a Roma, John Paul Getty III. Liberato a 17 anni, il trauma del rapimento lo portò a fare uso di alcol e droghe per tutta la vita. È morto nel 2011 dopo un ictus.

