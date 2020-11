Il 2020 è da considerate un anno decisamente nefasto. Non ci riferiamo esclusivamente alla pandemia da coronavirus, che ovviamente ha angosciato il mondo intero, ma anche ad altre perdite illustri nel mondo dello spettacolo, della musica e del cinema. Se ne sono andate due leggende mondiali come Kirk Douglas e Sean Connery, mentre l’Italia ha pianto le scomparse del grandissimo attore Gigi Proietti e dello storico batterista dei Pooh, Stefano D’Orazio. Ora è arrivata un’altra brutta notizia.

Questa nuova scomparsa getta nello sconforto più assoluto intere generazioni, visto che la sua voce ha fatto compagnia per tantissimi anni. Se n’è andato ad appena 47 anni un attore molto noto a livello globale, Kirby Morrow. Impossibile non ricordarselo, tenuto conto che ha donato la sua voce a personaggi straordinari. Quando è stata comunicata la news di questa inaspettata e terribile dipartita, poco dopo gli amanti del cinema non avranno fatto altro che piangere. (Continua dopo la foto)















Tra i personaggi principali a cui ha regalato la sua voce abbiamo Goku di Dragonball, Ciclope degli X-Men, Miroku di Ynuyasha e Teru Mikami di Death Note. Generazioni e generazioni quindi sono cresciute praticamente con lui. A comunicare al mondo intero questa pessima notizia è stato suo fratello Casey, che ha utilizzato parole bellissime e dolcissime per omaggiarlo. La sua perdita lascerà un vuoto incolmabile non solo ai suoi familiari, ma a tantissima altra gente comune. (Continua dopo la foto)















Queste dunque le parole utilizzate dal fratello: “Kirby è stato un’individualità di talento che ha portato gioia a moltissime persone, ma soprattutto si nutriva di affetto e stima. Ne veniva nutrito ed ispirato ogni giorno”. Nato nella città di Alberta, Morrow ha lavorato per lunghissimo tempo a Vancouver, in Canada, in veste di doppiatore di importanti serie animate. Oltre ad essere stato un attore e doppiatore straordinario, ha svolto in carriera anche i mestieri di scrittore e comico. (Continua dopo la foto)









Non sono state rivelate le cause della sua morte. Nella sua vita, ha studiato teatro alla ‘Mount Royal University’ di Calgary e l’attore canadese, come detto prima, ha lavorato a Vancouver, nella British Columbia. Era anche celebre per il suo ruolo ricorrente del capitano Dave Kleinman in ‘Stargate Atlantis’. Lui è stato anche Hot Shot in ‘Transformers: Cybertron’ al posto di Brent Miller.

Uccide figlia di 19 mesi buttandola nell’acqua bollente. La scoperta choc sulla mamma