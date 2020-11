Spara ai figli di 15 e 7 anni, poi rimane lì a guardarli. La più grande muore sul colpo

Si chiama Naomi Bell, era una mamma a tutti gli effetti e una donna in carriera: lavorava come insegnante, ma era anche e soprattutto una biologa di laboratorio. Si parla al passato di lei non perché sia morta, ma perché probabilmente non vedrà mai più la luce del sole. La donna infatti ha ucciso la figlia di 15 anni e ha provato ad ammazzare il figlio di 7 dopo avergli sparato. Pare che la donna soffrisse di una brutta forma di depressione, peggiorata durante il periodo del lockdown dovuto al coronavirus.

A raccontare quello che è successo è il marito della donna che era al telefono con il figlio quando la moglie si è lasciata andare al folle gesto, come riporta anche il Sun. Owen Bell ha detto agli investigatori di aver "sentito un urlo orribile", di essere poi corso a casa e di aver visto la moglie con la pistola in mano e a terra i figli. L'uomo ha subito tolto la pistola alla donna e chiamato i soccorsi, ma per la 15enne non c'è stato nulla da fare ed è stata dichiarata morta in ospedale, mentre il piccolo di 7 anni è in condizioni gravissime.















"Naomi è davvero cambiata all'inizio della pandemia di Covid, la sua depressione e gli episodi psicotici sono peggiorati", ha raccontato alla polizia spiegando che aveva spesso sbalzi d'umore e che qualche mese fa aveva anche provato a togliersi la vita. Ora la donna rischia l'ergastolo. Una vicenda che ricorda dannatamente quella di Carignano, nel torinese. All'interno di una villetta privata, il proprietario, un 40enne ha esploso alcuni colpi d'arma da fuoco, legalmente detenuta, contro la moglie, i due figli minori e il cane, sparandosi subito dopo alla testa.















La donna è stata trovata cadavere dai carabinieri che, allertati dai vicini, hanno sfondato la porta, mentre i 2 figli, due gemellini, sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale in gravissime condizioni: uno dei due è deceduto poco dopo. Rimane gravissima la sorellina. L'uomo nonostante l'assistenza medica del 118 è morto dopo poco.











Il 40enne, operaio, ha chiamato il fratello, che risiede nel cuneese, qualche minuto prima di uccidere la sua famiglia. Ed è stato proprio il fratello ad avvertire i carabinieri che giunti sul posto, dopo aver sfondato la porta della villetta, hanno trovato senza vita la moglie, cassiera in un supermercato della zona, e i due bimbi.

