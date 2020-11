Coronavirus, ieri è stato superato il milione di contagi in Italia, una cifra enorme, che dà l’idea della gravità della situazione. E così gli studi sulle possibilità e le condizioni del contagio si moltiplicano. Ma quello che arriva da Nature, una delle più antiche e importanti riviste scientifiche, ha dell’incredibile. L’articolo riporta i risultati dello studio condotto dagli esperti della della Stanford University, in California, e della Northwestern University nell’Illinois.

Gli studiosi hanno monitorato la mobilità e diverse informazioni demografiche, epidemiologiche e reddituali di quartieri americani. E da queste hanno estrapolato delle statistiche relative al rischio di contagio. Ebbene la prima considerazione riguarda i luoghi più esposti, in cui cioè è più probabile essere contagiati dal virus. Si tratta di ristoranti, centri fitness, caffè (bar, ndr) e hotel. E fin qui nulla di strano, la sorpresa è un'altra.















Come prima indicazione Jure Leskovec della Stanford University dà quella di chiudere i luoghi più a rischio: "La riapertura di luoghi come ristoranti, centri fitness, caffè e hotel comporta un rischio più elevato di trasmissione di SARS-CoV-2. La riduzione dell'occupazione in questi luoghi potrebbe contribuire a un calo significativo delle infezioni previste". La sorpresa riguarda un altro dato, ovvero la differenza di rischio di infezione in base allo stato socioeconomico degli individui.















In sostanza chi ha un reddito più basso rischia di contagiarsi più di chi ha un reddito elevato. E questo dipende dalla maggiore frequentazione, da parte delle fasce di popolazione a basso reddito, di luoghi più affollati. Oltre alle maggiori aree metropolitane, sono state profilate circa 553mila località distinte, dunque un numero molto rappresentativo della reale situazione, ovviamente negli Usa. "Secondo i nostri risultati nell'area metropolitana di Chicago il 10 percento dei punti di interesse potrebbe essere collegato all'85 percento delle nuove infezioni registrate" si legge nello studio.









Non solo: “Le fasce di popolazione con redditi più bassi, inoltre, non avendo avuto modo di ridurre drasticamente la mobilità, risultano a maggior rischio di contrarre l’infezione. Anche perché tendevano a visitare luoghi più affollati”. “Questa capacità predittiva – spiega David Grusky, della Stanford’s School of Humanities and Sciences e coautore dell’articolo – è particolarmente utile, perché fornisce nuove informazioni utili sui fattori alla base dei tassi di infezione sproporzionati, che sembrano collegati alla provenienza etnica e alle condizioni reddituali delle persone”.

