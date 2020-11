2 anni, ucciso di botte dal compagno della madre. “Lei non ha mosso un dito”

Una storia mostruosa, terribile arriva dall’Inghilterra. Una vittima piccolissima uccisa in modo crudele. Keigan O’Brien aveva compiuto due anni soltanto quattro giorni prima della sua morte. Ad ucciderlo Martin Currie, un uomo di 36 anni che aveva iniziato una relazione sentimentale con sua mamma sei mesi prima. A far scalpore l’atteggiamento della donna, che non avrebbe fatto nulla per impedire il gesto omicida del fidanzato. Gravissime le ferite che aveva riportato il piccolo.

Il bimbo aveva infatti subito un trauma cranico dopo aver dovuto subire anche la rottura di alcune costole, una frattura della colonna vertebrale ed un braccio rotto. Era rimasto vittima di alcune indicibili torsioni alcune settimane prima. La signora Sarah O'Brien, di 33 anni, ha avuto il proscioglimento per quanto riguarda il reato di omicidio. Ma durante il processo, tenutosi alla Corte di Sheffield, nel Regno Unito, è emerso un quadro scioccante anche nei confronti del genitore.















Nel dispositivo di sentenza è infatti riportato che Sarah O'Brien "non ha preso provvedimenti per proteggere suo figlio e non ha mostrato rimorso". Anzi, entrambi hanno manifestato un odio ingiustificato nei confronti della piccola creatura. Sia la madre che il partner di lei "hanno mostrato un totale disprezzo per il bambino, chiamato mezzasega e stronzo". La signora non era presente al momento dell'assassinio. Keigan è stato ammazzato senza pietà nella casa di famiglia.















L'omicidio è avvenuto a Bosworth Road, a Doncaster, e Currie prima di chiamare i sanitari aveva cercato in rete alcune parole come "respirazione irregolare, gorgoglio, incoscienza". Il bambino ha avuto una gravissima emorragia cerebrale, probabilmente perché scaraventato con violenza contro il pavimento o il muro. La stessa mamma ha riferito che nell'ottobre del 2019 "quando era sotto le cure di Currie, aveva avuto due occhi neri". Straziante il messaggio di addio del papà.









Questo dunque il ricordo del padre: “Keigan era un bambino così speciale. Era adorabile, giocherellone, energico e pieno di divertimento. Avrà sempre un posto nei nostri cuori e ci mancherà terribilmente. Non sarà mai dimenticato”. Sarah O’Brien ha subito una condanna per non aver fatto praticamente niente per evitare che suo figlio morisse per mano del fidanzato. Ha permesso quindi atti crudeli nei confronti di un minore e il conseguente suo decesso.

