“Ma che diavolo…”. Fa la spesa al supermercato in mutande. Chi ride, chi si scandalizza ma poi si scopre tutto: perché lo fa

I dati sono allarmanti: sono 35.098 i nuovi casi di coronavirus in Italia resi noti oggi, secondo il bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 580 morti, che portano il totale a 42.330 dall’inizio dell’emergenza legata al coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 217.758 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.971, con un incremento di 122 unità. Sono 472 i morti legati alla pandemia di coronavirus registrati in Francia nelle ultime 24 ore. Lo hanno comunicato le autorità sanitarie francesi, secondo quanto riferito dall’emittente ‘Bfmtv’.

Rispetto a ieri in Francia si contano anche 3.168 nuovi ricoveri. E proprio dalla Francia, precisamente da centro Leclerc di Plougastel, nel Finistère, partono queste curiose immagini che stanno facendo il giro del mondo le immagini. Negli scatti si vede un uomo in mutande mentre si aggira tra gli scaffali dei negozi e fa la spesa. Può sembrare una strana abitudine, ma dietro al gesto c'è una protesta.















L'uomo mezzo nudo infatti ha un cartello in cui c'è scritto "vestirsi, respirare, vivere, è essenziale". Come riportano i media francesi, il cliente ha scelto di restare in mutande per protestare contro la chiusura del reparto tessile, ritenuto non indispensabile dal governo, che ha decretato il nuovo lockdown, o come lo chiamano in Francia "Confinement".















Un dissenso che si sta presentando in tutta Europa. Molte attività costrette a chiudere a causa delle misure volte ad arginare il coronavirus sono sul piede di guerra. Il proprietario del centro commerciale Michel-Edouard Leclerc non ha esitato a pubblicare le foto sul suo account Facebook.











“Apertura di attività: piuttosto che lasciare che professionisti o politici litighino se un prodotto essenziale sia essenziale o meno. Alcuni consumatori, come qui a Leclerc Plougastel, esprimono la loro opinione”. Insomma, si tratta di una protesta come un’altra che servirebbe a sensibilizzare il commercio dei tessuti e il suo relativo lockdown mirato.

