Fa discutere moltissimo la storia d’amore tra Iris Jones, una pensionata di 80 anni, e il 35enne Mohamed Ahmed Irbriham, originario dell’Egitto. La relazione sentimentale, nonostante l’evidentissima differenza di età, sta andando benissimo e la donna ha addirittura annunciato che è stato celebrato il matrimonio. I suoi racconti sulla loro vita sessuale scatenarono numerosi commenti e sconcertarono l’opinione pubblica inglese. E lei è più che convinta del loro rapporto amoroso.

Infatti, ha confermato ai tabloid britannici che tra di loro c’è un amore vero. Quindi, l’egiziano non ha mostrato alcun interesse nei confronti dei soldi dell’80enne. La loro conoscenza è avvenuta sui social network ed è stata lei a mettersi in viaggio per raggiungerlo nella nazione africana. Si sono incontrati dunque di persona ed è scattata la scintilla giusta. Mohamed Irbriham è stato però criticato moltissimo perché in molti ritengono che stia prendendo in giro la sua dolce metà. (Continua dopo la foto)















Hanno provato a sposarsi nella città del Cairo, ma a causa di imprevisti legati ad alcuni documenti errati non era stato possibile celebrare le nozze. Adesso tutti i problemi burocratici sono stati risolti e sono diventati marito e moglie. La famiglia di Iris Jones è sempre stata contraria a questa sua scelta, ma la pensionata ha dichiarato: “Se mi sta sposando per la mia fortuna, rimarrà tristemente deluso perché vivo con una pensione. Non sopporto volentieri gli sciocchi. Sono onesta e sincera”. (Continua dopo la foto)















Ed ancora: “Gli ho chiarito subito che non doveva essere un approfittatore”. E Mohamed ha risposto: “Non mi interessa dove viviamo o quanto sia ricca o povera, voglio stare solo con Iris. La gente pensa che io sia con lei per tutte le ragioni sbagliate. Sono pronto a vivere con lei in qualsiasi parte del mondo”. A far scalpore furono le confessioni dell’anziana riguardo alla sfera sessuale: “Nessuno mi era stato vicino da 35 anni, pensavo di essere di nuovo vergine”, aveva esordito. (Continua dopo la foto)









Le sue dichiarazioni hot proseguirono in questo modo: “Posso dire cosa abbiamo usato? Un intero tubetto di KY Jelly. E il fatto è che il giorno dopo non potevo camminare. Mi sentivo come se stessi cavalcando un cavallo. Non c’era però il dolore della sella. Comunque ce l’abbiamo fatta, il sesso non è la cosa più importante, non posso dormire con lui. Ti viene un gomito in faccia, un ginocchio dietro, è terribile”.

