“Non posso più recitare”. L’annuncio da brividi dell’attore, il dramma dopo il grande successo

Michael J. Fox, il grande protagonista di Ritorno al futuro, non può più recitare. Lo ha confessato lui stesso in una lunga intervista rilasciata al magazine People. La malattia di cui è affetto, il morbo di Parkinson, sta peggiorando facendogli venire meno la memoria a breve termine. L’attore 59enne ha parlato della malattia che lo ha colpito e ha rivelato i momenti in cui nella sua vita ha pensato di toccare il fondo.

Due anni fa gli è stato diagnosticato un tumore non cancerogeno alla spina dorsale che gli procurava dolori insopportabili a tutto il corpo Ha rischiato la paralisi se non si fosse operato: “Tuttavia l’intervento era molto rischioso – ha spiegato – perché il tumore comprimeva contro il midollo spinale quindi hanno dovuto fare molta attenzione nel rimuoverlo per non causare ulteriori danni”.(Continua dopo la foto)















L’operazione andò bene e da quel momento l’attore iniziò un periodo di quattro mesi di riabilitazione per tornare a camminare di nuovo. I guai per lui non sono passati: infatti Michael J. Fox cade in cucina e si rompe un braccio di ritorno da una vacanza con la famiglia per filmare un cameo in un film di Spike Lee: “Quello fu definitivamente il mio momento più buio – racconta -. Persi la testa. Mentre aspettavo l’ambulanza mi chiesi, ‘Può andare più in basso di così per me?’. Cominciai a dubitare di tutto, non riuscivo più a mettere un sorriso sulla mia faccia a vedere un lato positivo, provavo solo dolore e rammarico”. (Continua dopo la foto)















L’attore ha comunque trovato la forza di reagire guardando le repliche di trasmissioni televisive famose soprattutto degli anni ’70. Ha anche cercato di continuare a lavorare, ma il rischio è che potrebbe non essere più in grado di recitare a causa del Parkinson. La malattia gli sta dando problemi con la memoria a breve termine e memorizzare le cose, come ad esempio un copione: “Oltre ai sintomi più evidenti come tremori e rigidità, la malattia ha avuto per me un impatto devastante sulla memorizzazione, abilità cruciale per recitare…”.(Continua dopo la foto)









Nonostante tutto, Michael si dichiara ottimista rispetto al futuro: “L’ottimismo è sostenibile quando riesci a provare gratitudine, e ciò che ne consegue è l’accettazione. Io ora ho l’ottimismo di un uomo di 60 anni… ho cose con cui sono stato benedetto che sono semplicemente incredibili. La vita è ricca. La vita è bella”.

