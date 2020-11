“45 milioni di euro”. Lo ha fatto davvero! Tutti senza parole per il gesto della cantante

Negli ultimi tempi Adele è stata protagonista di una vera e propria metamorfosi. Grazie a una dieta particolare ha perso 40 chili e il suo corpo si è completamente trasformato. E la cantante – che ha esordito nel 2008 con Chasing pavements – adesso è corteggiatissima, non solo dagli uomini. Il dimagrimento della popstar ha attratto aziende, network e brand che fanno di tutto per averla come loro testimonial.

Stando a quanto riporta il “Sun”, però, il corpo della star inglese non è in vendita. Adele ha scelto di non monetizzare la sua remise en forme, arrivando a rifiutare contratti da 52 milioni di dollari. Evidentemente Adele non si sente un oggetto e non vuole lucrare sulla sua nuova forma fisica. (Continua dopo la foto)















Per dimagrire così tanto e ottenere una forma impeccabile, Adele si è affidata alla dieta Sirt (amata anche da Pippa Middleton), che si basa sul consumo di alcuni alimenti, tra cui cioccolato e vino rosso, in grado di stimolare il metabolismo. Gli esperti sono concordi nell’affermare che si tratta di una dieta ipocalorica, da seguire solo per un periodo di tempo limitato, e che si è rivelata un vero toccasana per la cantante. (Continua dopo la foto)















Negli ultimi tempi Adele ha voluto concentrarsi solo sula musica cercando di fare passare in secondo piano i chili persi. E si è dedicata anima e corpo al nuovo disco, che sarebbe dovuto uscire a fine 2020, poi posticipato causa pandemia. Dal palco del “Saturday Night Live” la cantante non ha dato indicazioni su quando l’album vedrà finalmente la luce: “Si è molto discusso sul perché io non sia qui per fare musica e sia qui come conduttrice. Innanzitutto, il mio album non è ancora finito”. (Continua dopo la foto)









In occasione del recente Saturday night live Adele ha aperto lo show da sola sul palco e ha intrattenuto il pubblico con un monologo incentrato sulle sue origini britanniche, i chili persi e la sua abitudine di infarcire le frasi con parolacce. “So che sono molto diversa dall’ultima volta che mi avete vista. La verità è che con tutte le restrizioni Covid e le limitazioni ai viaggi ho deciso di viaggiare leggera, e questa è la metà che ho deciso di tenere”.

