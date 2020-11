Trovato morto nella sua stanza a 26 anni: è stato tra i primi contagiati dal Covid

Poche parole affidata ai social. Le scrive la madre: “nostro figlio è morto”. Parole che pesano come macigni, ancora di più quando la vita ti mette davanti un ostacolo che sembra insormontabile. Aveva 26 anni e tutta la vita davanti, sognava di diventare un insegnante e in parte l’aveva realizzato. La sua vita era cambiata un giorno, il 25 novembre di un anno fa, a Wuhan, culla dell’epidemia che sta mettendo in ginocchio il mondo e congelato il futuro di miliardi di persone.

"All'inizio era solo una tosse, poi è peggiorata e ho perso la voce. Si è trasformata in una polmonite e son finito in ospedale: mi sembrava di respirare attraverso una busta di plastica. Bevevo delle miscele di whiskey e miele caldo, e quello ha aiutato la mia gola. Sono oggi una prova vivente che al coronavirus si può sopravvivere", aveva raccontato mesi dopo la sua guarigione. Una storia che sembrava avere un lieto fine e che è invece si è chiusa in maniera tragica.















Dopo un anno di lunghe sofferenze, quarantene lunghissime, sembrava essersi ripreso e aver sconfitto definitivamente il virus. Ma il 25 ottobre il corpo di Connor Reed, primo cittadino britannico ad ammalarsi di Covid è stato trovato senza vita alla Bangor University, dove era tornato dopo mesi per laurearsi in Lingua cinese.















Ancora incerte le cause del decesso del giovane insegnante gallese, per cui sono in corso delle indagini. La triste notizia è stata comunicata dalla madre del giovane: "Con enorme tristezza devo annunciarvi che il nostro meraviglioso figlio Connor è morto in un tragico incidente alla Bangor University il 25 ottobre. Aveva uno splendido sorriso e amava la vita" ha scritto Haley Reed che vive in Australia assieme a suo marito Rod.











Originario di Llandudno, nel nord del Galles, aveva deciso di trasferirsi in Cina per imparare bene il mandarino. Al The Sun, Haley Reed ha dichiarato che il figlio “ha affrontato più lockdown di chiunque conosca: sedici settimane in Cina, due in Australia e tre nel Regno Unito. Negli ultimi sei mesi ne ha passate di tutti i colori, dopo aver contratto il Covid”.

