“160 stupri”. Arrestato il 52enne italiano: “14 anni di abusi commessi”

Ogni sospetto cade su di lui. Cosimo Chionna, un uomo di 52 anni, viene identificato come il nome del colpevole di stupri o abusi perpetuati negli anni sui figli delle compagne. L’uomo avrebbe agito dal 2000 e il 2014, ricercato per avere commesso ben 160 violenze e aggressioni sessuali.

Viene fermato nei pressi di Strasburgo, a Rumersheim-Le-Haut. Sulla coscienza di Cosimo, secondo le forze dell’ordine francesi, in Germania graverebbero 122 inchieste aperte a suo carico. Una volta fuggito dalla Germania, l’uomo sarebbe stato diretto verso l’Alsazia. Per Cosimo, si aprono i cancelli del carcere di Colmar, prima di essere riconsegnato alle autorità tedesche. (Continua a leggere dopo la foto).















Era il 7 ottobre, quando il 52enne sarebbe stato avvistato muoversi in territorio francese. Ed è così che dato l’allarme, dopo la lunga attesa della caccia all’uomo, il 10 ottobre l’inchiesta è passata all’attenzione della polizia giudiziaria di Strasburgo. L’arresto per Cosimo è avvenuto il 16, con l’immediato trasferimento presso il carcere di Colmar. Quattordici lunghi anni di abusi sessuali attendono adesso una sentenza definitiva. (Continua a leggere dopo la foto).















A riferire pubblicamente dei gravi reati commessi dall’italiano, la polizia, secondo cui l’uomo avrebbe abusato della figlia per 10 anni a partire dal 2000, proseguendo il reato anche a scapito delle figlie minorenni di un’altra compagna: “Agiva nei suoi diversi circoli familiari”. Gli episodi sono avvenuti tutti in Germania, dove è stato spiccato il mandato d’arresto europeo. (Continua a leggere dopo le foto).









Rimane ancora nel dubbio se Chionna, il presunto stupratore seriale, possa aver agito con accuse simili anche in territorio italiano, o se comunque nell’arco degli anni sia riuscito a sfruttare appoggi e complici per transitare anche in Italia. Al momento si rimane in attesa della sua resa alle autorità tedesche.

