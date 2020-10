Neonato messo per errore nella cella frigo dell’obitorio. Trovato dopo 6 ore

Gli errori dei medici fanno sempre discutere, ma quando coinvolgono dei neonati allora l’indignazione è ancora maggiore. Questa volta i dottori l’hanno combinata davvero grossa. Il personale medico, infatti, si è occupato di una gravidanza di appena 23 settimane. Il bambino, nato prematuro, è stato dichiarato morto e trasportato nella cella frigorifera dell’obitorio. Dopo sei ore un dipendente della società di agenzia funebre che si sarebbe dovuta occupare del funerale è andato a prendere il piccolo.

Con grandissima sorpresa l'uomo ha sentito il bambino piangere e si è reso conto che il neonato era ancora vivo. L'episodio, come riferisce il Sun, è avvenuto in ospedale di Puebla, in Messico. In questo momento si stanno svolgendo le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e non è ancora chiaro se si sia trattato di un caso di morte apparente oppure di un errore medico.















Il bambino è nato alle 4 e 29 del 21 ottobre e, subito dichiarato morto, è stato trasportato nella cella dell'obitorio. A salvargli la vita da morte certa è stato Miguel Angel Flores, il dipendente della società di servizi funebri, che è andato a prelevare il neonato alle 10 circa. "Quando siamo arrivati – ha spiegato l'uomo ai giornali – ci siamo resi conto che piangeva e si muoveva. Abbiamo chiamato il padre, anche lui ha visto che il bambino piangeva. Siamo corsi a chiamare il medico che aveva firmato il certificato di morte. Non ho mai vissuto un'esperienza del genere".















Se da un lato è facile immaginare la gioia dei genitori dopo la tragica notizia, dall'altro va chiarito ogni aspetto di questa strana vicenda, perché il piccolo ha rischiato comunque di morire. Intanto il sistema sanitario messicano ha aperto un'indagine per vederci chiaro ed individuare eventuali responsabilità. Al momento, comunque, il piccolo sta bene e si trova in terapia intensiva neonatale.









Prima la notizia della morte, poi la scoperta che il bambino sta bene. È avvenuto tutto nel giro di 6 ore, con il salvataggio casuale da parte di un dipendente delle pompe funebri di un neonato dichiarato morte dai medici. E così il padre del bambino ha voluto diffondere un video in cui compare col proprio figlio, felice come non mai. Le sue parole sono piene di commozione e gioia: “È vivo, sta piangendo, è vivo!”.

