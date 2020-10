Butta i due figli nel cassonetto della spazzatura. Scoperta choc sulla famosa 31enne

Un orrore senza fine. Come riferisce il sito azadliq la 31enne youtuber Alyssa Dayvult rischia 20 anni di carcere per omicidio plurimo ed abbandono di minore. Dopo aver nascosto le due gravidanze a tutti, compresa la madre ed il fidanzato, Alyssa ha gettato i suoi due figli, nati ad appena 13 mesi di distanza l’uno dall’altro, nel bidone della spazzatura, provocandone la morte. I fatti sono avvenuti nel 2017 e nel 2018 a Myrtle Beach, nel South Carolina.

La youtuber e make-up artist è stata scoperta perché, in occasione della seconda gravidanza, la donna ha sviluppato un'infezione ed il personale medico ha individuato nell'utero una placenta e ha così scoperto la precedente gravidanza. La donna ha quindi cercato di fuggire, ma è stata fermata dalle forze dell'ordine. La spiegazione che Alyssa ha dato per il suo folle gesto, anzi i suoi due folli gesti, è tanto banale quanto orrenda.

















Messa alle strette dai poliziotti Alyssa Dayvult ha spiegato perché ha gettato nella spazzatura i suoi due figli: il compagno non voleva avere figli e lei, timorosa della possibile reazione dell'uomo, ha deciso di liberarsi di quelle due creature appena nate. Agli inquirenti ha raccontato di aver avuto paura e di aver agito senza pensare. In realtà il modo in cui si è sbarazzata dei neonati e le sue azioni successive rivelano un piano, elaborato ed eseguito tutto da sola.















Anche se risulta difficile credere ad una donna che riesce a nascondere non una, bensì due gravidanze, non solo alla madre ma perfino al proprio compagno, Alyssa ha spiegato che è proprio quello che ha fatto. Una volta portate a termine le due gravidanze la donna ha raccontato di aver partorito nella sua camera e poi di aver pulito tutto. Con freddezza ha avvolto i neonati nei sacchi della spazzatura e poi li ha gettati. Si è comportata nello stesso modo per entrambi i piccoli appena nati.









Quella di Alyssa Dayvult è una storia nera, una storia di orrore, indifferenza, egoismo e mancanza di freni inibitori. Inutile, adesso, ricordare che per qualsiasi madre c’è sempre la possibilità di dare i propri figli in adozione. Alyssa ha scelto la morte di due creature innocenti. Ed ora è in attesa di giudizio per quello che ha fatto. Rischia 20 anni di carcere per omicidio plurimo e non avrà alcuna possibilità di uscire di prigione per buona condotta.

