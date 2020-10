“Questo matrimonio non s’ha da fare!”. La cerimonia era già iniziata da un pezzo quando è stata bruscamente interrotta da una donna infuriata. È avvenuto in Zambia, a Chainda, un distretto della capitale Lusaka. Ad interrompere la funzione è stata Carolina Mubita, precipitatasi in chiesa seguita dai figli. L’uomo, Abraham Muyunda, è rimasto di sasso e si è messo le mani nei capelli.

Tutto è avvenuto a causa di una legge che è cambiata proprio recentemente e che ha modificato radicalmente un’usanza molto diffusa nel Paese. L’uomo, infatti, era già sposato e la donna accorsa in chiesa nel mezzo del matrimonio altri non era che sua moglie. Adesso Abraham rischia fino a 7 anni di prigione, questa la pena per il reato di bigamia. (Continua a leggere dopo la foto)















Mai la donna avrebbe potuto immaginare che suo marito, uscito di casa per andare a lavoro come ogni giorno, in realtà si fosse recato in chiesta per sposarsi. A svelare il misfatto sono stati i vicini di casa che sono andati a bussare alla porta di Carolina, avvisandola che il marito si stava sposando di nuovo, con un’altra donna. Così Carolina non ci ha visto più e, insieme ai suoi figli, è corsa in chiesa, è entrata e ha urlato tutta la sua rabbia, interrompendo la cerimonia e accusando apertamente il proprio marito di bigamia. (Continua a leggere dopo la foto)























“Padre – ha urlato la donna entrando in chiesa – questo matrimonio non può continuare. Quest’uomo qui è mio marito. Non so cosa sta succedendo qui”. Carolina, dopo essere stata bloccata da un ospite, è riuscita a liberarsi e a raggiungere l’altare, provocando con le sue dichiarazioni lo sconcerto nei presenti. E ovviamente soprattutto nel marito, apparso particolarmente scosso. Ora l’uomo, che lavora per l’Autorità delle Entrate dello Zambia e ha tre figli, è stato consegnato alla polizia locale ed i familiari stanno decidendo come procedere. (Continua a leggere dopo il video)

E la seconda moglie? A quanto pare la storia riserva un altro aspetto inatteso. La donna che si sarebbe dovuta sposare, infatti, era a conoscenza del fatto che l’uomo avesse già un’altra moglie e sembra che avesse accettato senza problemi il ruolo di seconda. Evidentemente, però, la prima moglie non era dello stesso avviso ed ora per l’uomo potrebbero aprirsi le porte del carcere.

