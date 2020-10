Trovato morto, aveva solo 18 anni. Per tutti era “il ragazzo d’oro”. 3 arresti, dai 17 ai 19 anni

Un adolescente, astro del rugby e soprannominato “Golden Boy” è stato trovato morto in un lago, a Wigan, nella giornata di domenica. Tre adolescenti arrestati per omicidio. Il corpo di Samson Price, 18 anni, è stato trovato a Scotsman’s Flash, un lago nel Wigan, alle 2 del mattino di domenica. Tre adolescenti di 17, 18 e 19 anni sono stati arrestati poiché sospettati dell’omicidio.

La famiglia e gli amici erano preoccupati per l'incolumità del diciottenne, in seguito al fatto che sabato sera non fosse ancora tornato da una battuta di pesca. Hanno lanciato un appello sui social chiedendo se le persone lo avessero visto ma, domenica, la triste scoperta è arrivata da sé con il ritrovamento del suo corpo senza vita. Oggi i genitori devastati di Samson hanno condiviso il loro dolore rendendo omaggio al figlio.





























La mamma, Rosana, ha detto: "Non ha mai avuto un nemico. Non ha mai avuto rancore e non poteva essere turbato. Semplicemente non aveva cattiveria in lui, voleva solo che tutti si divertissero e che tutti fossero felici. Era così orgoglioso di essere di Wigan. Amava Wigan. Era amico di tutti. La gente gravitava verso di lui. Uno dei suoi amici ha creato una pagina Go Fund Me perché voleva che si salutasse come un re, grazie all'impatto che ha avuto sulla loro vita. Era semplicemente amato da tutti. Era così viziato. Il suo soprannome era Golden Boy perché era viziato e se la cavava con tutto. Ha illuminato una stanza. Non ci sarà mai un altro come lui. Era la luce della mia vita e ora la luce se n'è andata".









Samson, aveva una sorella, Atlanta, di 20 anni, ed era un giocatore di rugby, oltre che un grande fan della musica, con un amore particolare per gli Arctic Monkeys e Liam Gallagher. Aveva appena iniziato un corso di idraulica al Wigan and Leigh College e aveva avviato un’attività di carwash con un amico. Oggi circa 30 amici di Samson hanno sfidato la pioggia battente per rendergli omaggio, vicino al luogo in cui è stato ritrovato morto. È stata avviata un’indagine sulla sua morte, una dichiarazione del GMP dichiara: “Le indagini sono ancora agli inizi e gli ufficiali rimangono sulla scena mentre vengono svolte le indagini. Gli inquirenti mantengono una mente aperta mentre vengono stabilite le circostanze che si diramano attorno alla morte del ragazzo”.

