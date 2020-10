Mamma fa retromarcia, investe e uccide la figlia di 3 anni con la sua auto

Un terribile fatto di cronaca si è verificato nella città di Luzerne, in Pennsylvania. Una bambina di appena tre anni, che si chiamava Lina, è stata travolta dall’auto guidata dalla sua mamma ed è morta. Un incidente fatale, che non ha lasciato alcuno scampo alla piccola. Stando a quanto saputo fino a questo momento, la bimba è fuggita dal parco nella giornata di sabato scorso. All’interno del parco i suoi familiari stavano festeggiando il compleanno della zia di Lina.

La bambina ha riconosciuto il rumore del mezzo della madre ed è dunque corsa verso di lei, ma la donna non l'ha vista arrivare e l'ha investita con il suo Suv mentre era intenta ad effettuare un parcheggio. Lina è caduta per terra ed ha sbattuto in modo violento sull'asfalto. A riferire dell'accaduto è stato un testimone oculare, che ha dunque visto tutta la drammatica scena. Nonostante l'immediato trasferimento all'ospedale 'Wilkes Barre General Hospital', non c'è stato niente da fare.















I medici hanno provato a salvarle la vita in ogni maniera, ma alla fine si sono arresi constatando il suo decesso. Sotto choc la famiglia della piccola, che non riesce a comprendere come abbia fatto a raggiungere l'automezzo non facendosi vedere da nessuno dei presenti. Queste le parole invece del testimone Steven Olivares: "Molti urlavano, gli altri bambini erano confusi e si percepiva preoccupazione e una situazione grave. L'impatto è stato forte". Bello il ricordo della zia.















La parente ha quindi affermato: "Lina era bella, intelligente e sempre sorridente. Mostrava più dei suoi tre anni". Questo bruttissimo incidente ha fatto nuovamente protestare gli abitanti della zona, i quali lamentano che ci sia poca sicurezza. Infatti, le vetture sfrecciano a velocità esagerate e non sono assolutamente rispettati i limiti. Nella giornata di domenica tutta la famiglia della vittima si è recata al parco per inaugurare un memoriale e lanciare palloncini in cielo.









Notizia di oggi invece quella di un’altra morte assurda, stavolta in Italia. Mentre pregava ininterrottamente, quella che sarebbe dovuta essere un’accorata preghiera per il figlio defunto, si è immediatamente trasformata in una scena drammatica, non appena la donna ha iniziato ad accusare il malore e si è accasciata per terra. Proprio in quel momento alcune persone presenti nei pressi dell’accaduto hanno subito chiamato un’ambulanza, ma la signora è deceduta.

Si accascia di colpo sulla tomba del figlio. Le urla e poi e muore. Choc nel cimitero