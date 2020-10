Uccide la mamma invalida, stacca la testa con una spada e la mette nel congelatore

Terribile fatto di cronaca accaduto in Inghilterra. Un uomo di 47 anni, Philip Tarver, ha ucciso sua madre disabile con una spada. L’ha decapitata e poi ha messo la testa nel freezer. L’assassino, originario di Woking nel Surrey, prima di commettere il brutale gesto avrebbe ingerito cocaina e bevuto birra e vodka. L’episodio si è verificato il 19 dicembre scorso. A rivelare tutto è stato il tribunale della capitale Londra, l’Old Bailey, che è riuscito a fare chiarezza sull’incredibile vicenda.

Nella sua vita Tarver era sempre stato nell’abitazione dei suoi genitori e otteneva ancora la paghetta per poter vivere. Dopo aver mozzato la testa alla signora, che aveva 86 anni, ha anche tagliato un dito prima di metterlo all’interno del bollitore. La polizia, intervenuta sul posto, non ha subito arrestato il 47enne, che era stato in grado di dileguarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. In un primo momento si è difeso, dicendo di non aver compiuto il crimine e accusando il papà. (Continua dopo la foto)















Nonostante abbia addossato le responsabilità sulle spalle del padre di 83 anni, coloro che l’hanno giudicato lo hanno ritenuto colpevole di omicidio all’unanimità. Stando a quanto riportato, il giorno dell’assassinio “si è comportato in modo strano”. Il killer ha anche riferito che l’alcol era stato avvelenato e poi aveva scollegato sia il telefono cellulare che il computer. Quando il genitore gli ha chiesto spiegazioni sullo scollegamento della televisione, ha detto: “Vai a morire”. (Continua dopo la foto)















La vittima stava invece bevendo il tè seduta in cucina. Il padre dell’omicida ha poi udito un grido e ha trovato la coniuge riversa a terra, mentre il figlio aveva tra le mani una spada. Il genitore ha affermato nell’aula di tribunale: “Sembrava strano. I suoi occhi erano di un colore giallo. Ha detto: ‘Devo ucciderti'”. Ma il signor Tarver è stato abile a togliere l’arma dalle mani del 47enne ed ha allertato la polizia. Dopo aver ascoltato le frasi del papà, si è lasciato andare ad una dichiarazione agghiacciante. (Continua dopo la foto)









“Oh, certo, sua moglie. Sua moglie è nel congelatore”. Poi ha comunque aggiunto: “Sono dispiaciuto di averla uccisa, devo pentirmi dei miei peccati”. Ma l’autore dell’omicidio ha puntato il dito contro il papà 83enne in tribunale. Il giudice Alexandra Healy non ha mai creduto a questa ipotesi ed ha condannato l’imputato. La tesi contro il padre è stata considerata “assurda”.

“Trovato Gigino wifi”. La conferma a ‘Chi l’ha visto?’, il giovane era scomparso nel 2017