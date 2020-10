“Lockdown di almeno 30 giorni”. Gli esperti: “Unico modo per fermare seconda ondata”

“In diversi Paesi il numero di nuovi casi sta aumentando ancora e in molti – soprattutto all’interno della Regione Europea – la seconda ondata sta superando i picchi precedenti”. È la tendenza segnalata dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nel suo report in cui descrive l’andamento settimanale di Covid-19 nel mondo. L’Oms puntualizza che “questo fenomeno può essere in parte attribuito ai miglioramenti nelle capacità di sorveglianza nel corso del tempo”. Ma certo è che il virus continua a circolare.

Il premier Giuseppe Conte ha assicurato che, qualora dovessero aumentare, verranno adottate misure meno drastiche rispetto a quelle assunte dal mese di marzo. Come quelle che alcune regioni hanno adottato in questi giorni: mascherina obbligatoria 24 ore su 24 e all'aria aperta e, come ha deciso il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, la chiusura di bar e ristoranti dopo le 23. In alcuni paesi europei, come Francia e Spagna, la situazione è preoccupante e gli ultimi dati hanno spinto i governatori a prendere misure drastiche come mini lockdown a zone.















Sulla seconda ondata gli esperti sono divisi. Per Anthony Fauci il Covid-19 tornerà. Non è dello stesso parere Alberto Zangrillo. Per il primario dell'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del San Raffaele di Milano, infatti, parlare adesso di un'ipotetica seconda ondata non ha alcun senso scientifico. A questo proposito, per evitare un'altra ondata di coronavirus come quella precedente, gli studiosi spagnoli Leonardo López e Xavier Rodó del Barcelona Insitute for Global Health, hanno pubblicato uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature Human Behaviour.















Secondo i due bisognerebbe applicare un lockdown precoce prima di raggiungere il picco. Si tratterebbe di una chiusura precauzionale di circa 2 mesi. Nello studio, inoltre, si precisa che un lockdown di 60 o 90 giorni contrasterebbe "in modo efficace la crescita epidemica, così come una seconda ondata potenzialmente più ampia di SARS-CoV-2 che si verifichi entro pochi mesi". Lo studio è stato fatto prendendo in esame i dati dell'andamento epidemico dei paesi europei.









Ma se in Spagna, Francia e Inghilterra la situazione è preoccupante, in Italia, come spiegato anche negli ultimi giorni dagli esperti, i casi sono in crescita ma con una percentuale di tamponi fatti molto alta rispetto a quelli fatti nel periodo della prima ondata e di conseguenza la situazione, almeno al momento, è sotto controllo. Gli esperti hanno ribadito l’importanza del distanziamento sociale, dell’uso di dispositivi di protezione individuale e dell’igiene personale, che hanno “effetti significativi” nel contenimento dell’infezione.

