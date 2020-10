Trovata morta modella 24enne. Il suo corpo in una fossa comune: sei scheletri in tutto

A Città del Messico, il 5 set, l’ufficio del procuratore generale dello Stato di Sonora (FGJE) ha riferito che la giovane Yessenia Estefanía, una modella di 24 anni, è stata trovata senza vita all’interno di una tomba clandestina vicino a Canal Basso, a Cajeme. La giovane donna, recentemente laureata presso l’Università delle Americhe di Vizcaya, è stata denunciata scomparsa dal 19 agosto. Ciò sarebbe avvenuto dopo che un gruppo di quattro uomini l’avrebbe rapita nel quartiere di Aves del Castillo, nello stesso comune di Sonora.

Secondo le informazioni, Yessenia Estefanía, modella di Ciudad Obregón è stata caricata con la forza su un camioncino mentre camminava per il quartiere. Da quel momento nessuno ha più saputo niente. Il fratello della giovane donna, Juan Carlos Alvarado Rivera, ha condiviso il file di ricerca attraverso il suo account Facebook per pubblicizzare il caso e per consentire agli utenti di Internet di localizzarla. (Continua dopo le foto)





























La Procura di Sonora ha specificato che un mese dopo la scomparsa, il 20 settembre, l’Agenzia investigativa criminale (AMIC) dell’Unità statale per la lotta al rapimento, ha emanato un mandato di perquisizione. Il mandato è derivato da un’indagine ed ha aiutato ad individuare sei vittime. Il luogo che è stato ispezionato si trova sulle rive del Canale Inferiore, a sud della città. “Era in una proprietà situata nel canale basso, a sud della città, in un’area con medie di circa 29 metri di larghezza per 15 metri di lunghezza dove è stata effettuata l’ispezione, e sono stati individuati sei scheletri. Gli esperti e l’archeologo forense presente, hanno potuto identificare che si tratta di due scheletri femminili, tre maschili e uno in più per cui richiederanno analisi nel laboratorio CIF, per la determinazione del sesso “, ha precisato la FGJE di Sonora. (Continua dopo le foto)









Dopo i confronti del DNA effettuati nel laboratorio di intelligence scientifica forense (CIF), l’Agenzia ministeriale ha identificato il corpo di Yessenia Estefanía. Successivamente hanno dato la notizia ai suoi parenti ed è stata registrata nella cartella delle indagini. Nell’ambito delle perquisizioni effettuate dalle autorità, è stato eseguito un mandato di cattura nei confronti di tre soggetti, che sarebbero i presunti autori dei fatti. Per questo motivo, un giudice ha emesso la detenzione preventiva per tutti i presunti coinvolti e la Procura ha riferito che le indagini sarebbero continuate per risolvere il femminicidio di Yessenia Estefanía. Secondo le informazioni, i parenti della giovane donna hanno confermato le segnalazioni della Procura e assicurato che la morte di Yessenia non resterà impunita.

Si fanno sbiancare i denti. Dei 3 amici uno è morto (33 anni) e 2 sono in coma