Massacro in famiglia: 4 bambini e una donna uccisi a coltellate

Parigi, la notizia della tragedia familiare si diffonde in poche ore. Non si è salvato nessuno nella famiglia composta da una madre e i suoi cinque bambini. Il presunto aggressore non ha mosso un solo passo, rimanendo immobile in quella villetta di Noisy-le-Sec, nella Seine-Saint-Denis, scenario stesso dell’orrore. I media locali fanno riferimento a un parente della famiglia, che dopo aver accoltellato i parenti è rimasto privo di sensi.

Nessuna pietà per la donna e i suoi cinque bambini, trovati privi di vita. Le vittime sono state accoltellate in casa, e accanto ai corpi, immerso in una pozza di sangue, anche il presunto originario dello Sri Lanka. Secondo quanto riportato da BFM-TV, a dare l’allarme un giovane recatosi presso un bar in cerca di aiuto. Stando alle parole del gestore del bar il giovane avrebbe affermato che lo zio era “impazzito”. (Continua a leggere dopo la foto).















Preso da un momento di pazzia, dunque, lo zio si sarebbe accanito contro il nucleo familiare con ferocia, decretando con “un coltello e un martello” la morte dei cinque innocenti. Ed effettivamente quando le squadre della polizia hanno fatto irruzione negli ambienti della villetta, lo scenario è stato terribile. A terra, in una pozza di sangue, i cinque, privi di vita, e altri feriti. (Continua a leggere dopo la foto).















Gli stessi agenti hanno ammesso di essere stati colti da uno “stato di choc”. Sul posto anche l’inviato della tv locale che, avanzando all’interno dei locali dell’orrore, ha affermato di aver visto oltre ai 5 morti, altri 3 adulti gravemente feriti, e fra questi il presunto autore della strage. (Continua a leggere dopo le foto).









Fonti della polizia parlando di lite familiare in “circostanze da determinare”. I presunto colpevole, lo zio di questa famiglia di origine srilankese, è stato trovato lì in coma, con un coltello e un martello al fianco. È stato portato all’ospedale di Beaujon. Secondo i primi elementi, questa violenza nasce da una disputa familiare. Il perimetro è stato delimitato dalla polizia nazionale e municipale. Gli autobus sono stati deviati.

Dopo 20 anni scopre che i figli non sono suoi, la decisione dei giudici spiazza tutti