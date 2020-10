“È entrato in casa e le ha dato fuoco”. Influencer uccisa dall’ex marito durante una diretta social

È morta l’influencer cinese Lamu. La giovane, 30 anni, era la star Douyin, la versione cinese di TikTok. La ragazza è morta il 30 settembre a seguito delle ustioni sul 90% del corpo causatele dall’ex marito, che stando a quanto riportano gli inquirenti e i quotidiani locali, sarebbe piombato in casa cospargendola di benzina per poi darle fuoco proprio durante una diretta social.

Secondo quanto riferito, Lamu stava trasmettendo in streaming dal vivo quando il suo ex compagno è entrato in casa sua armato di mannaia e benzina prima di gettarle il liquido addosso e darle fuoco. È successo tutto di fronte ai suoi familiari, che purtroppo non hanno potuto fare niente davanti alla furia dell’uomo. (Continua a leggere dopo la foto)















Secondo quanto riportano i quotidiani locali, Lamu vantava un seguito di centinaia di migliaia di follower. Come detto, al momento dell’aggressione, avvenuta il 14 settembre, la ragazza era in diretta social ma, stando alle testimonianze raccolte, i seguaci sembrerebbero non aver hanno assistito alla scena. Le immagini si sarebbero interrotte poco prima dell’aggressione. (Continua a leggere dopo la foto)















I familiari della ragazza hanno subito chiamato i soccorsi e Lamu è stata trasportata d’urgenza in ospedale. La giovane ha lottato e i medici hanno cercato si salvarle la vita, ma mercoledì 1 ottobre Lamu è morta. Le ustioni riportate erano troppo gravi e per la ragazza non c’è stato niente da fare. (Continua a leggere dopo la foto)









Secondo le dichiarazioni del cognato della vittima, non era la prima volta che Lamu subiva aggressioni dall’ex marito. Mamma di due bambini di 3 e 12 anni, la trentenne aveva scelto di divorziare e da quel momento l’uomo ha iniziato a minacciarla. Ora l’ex marito, secondo le autorità locali, si trova in stato di fermo con l’accusa di omicidio volontario.

