Chiamano l’idraulico per wc otturati: trovano resti di 2 donne fatte a pezzi. È stato lui

Una storia agghiacciante: resti umani trovati da due idraulici chiamati a spurgare le tubature dell’appartamenti di Adam Strong, 47 anni, adesso sotto processo per aver ucciso e smembrato due giovani donne. Gli operai erano stati chiamati nel condominio per sbloccare alcuni scarichi quando si sono imbattuti in una “sostanza carnosa”. Incerti su cosa avessero trovato, i due hanno deciso di chiamare la polizia. Era il dicembre 2017 quando l’agente di polizia Kevin Park andò in qualla casa di Oshawa, a nord-est di Toronto: “Non avevo mai visto niente di simile prima, quindi non ne ero sicuro” ha detto durante l’udienza del processo.

Cosa è successo dopo? 4 agenti hanno bussato alla porta dell'appartamento al seminterrato. Fu lo stesso Strong ad aprire la porta e alla domanda su cosa stesse buttando nel water, l'uomo crollò immediatamente: "Ok, mi avete preso, è un corpo – disse – Se volete recuperare il resto della ragazza, è nel mio congelatore". Strong è stato arrestato e accusato di omicidio di primo grado per la morte della diciottenne Rori Hache.















La parte superiore del corpo della ragazza era stato trovato tre mesi prima da alcuni pescatori nel porto di Oshawa, ma niente aveva messo gli agenti sulle orme di Strong fino all'intervento degli idraulici. Dopo l'arresto, gli investigatori hanno trovato il resto del corpo in un congelatore nella sua camera da letto. Il sangue della ragazza è stato trovato sulle pareti e sul soffitto della stanza.















La giovane, che era incinta al momento dell'omicidio, aveva diverse ferite sul corpo, comprese due fratture al cranio, ma non è stato possibile stabilire la causa del decesso.Ed è stato mentre la polizia indagava sull'omicidio che sono spuntate prove che hanno collegato l'uomo anche alla scomparsa di Kandis Fitzpatrick, 19 anni, svanita nel nulla nel 2008. Gli investigatori hanno trovato un grosso coltello su cui è stato trovato il Dna di Kandis Fitzpatrick.











Poi c’è da dire che il suo sangue è stato trovato nel congelatore e nella camera da letto di Strong. “Fitzpatrick ha avuto la stessa sorte di Hache – ha detto il procuratore – Entrambe le ragazze erano vulnerabili ed erano senzatetto”. Tutte e due avevano problemi di droga e talvolta si prostituivano per comprare le dosi. Una vicenda davvero atroce.

