Lutto nella musica. Sul palco è stato tra i più grandi. “Lo sarà anche in cielo”

Mark Stone, bassista del nucleo iniziale dei Van Halen, è morto dopo aver combattuto duramente contro il cancro. Il fratello Brad Stone, ha confermato la notizia della sua dipartita tramite un messaggio su Instagram. Il bassista, secondo quanto si è appreso, era stato di recente ricoverato in hospice. Nel 1972, Mark Stone, insieme ai fratelli Eddie e Alex Van Halen, e infine David Lee Roth, era stato parte fondamentale del famosissimo gruppo Van Halen. Il primo bassista (e per i puristi, l’unico) che abbia avuto la band non appena fondata.

In principio il gruppo prendeva il nome di Genesis, cambiandolo nel giro di poco in Mammoth, subito dopo aver appreso che ci fosse un'altra band chiamata Genesis. Poi nel 1974 i musicisti cambiarono nuovamente nome in Van Halen, e proprio nello stesso anno Stone venne sostituito dal più noto Michael Anthony. A capo di questa sostituzione non vi fu alcuna rottura burrascosa, semplicemente in quel momento storico Mark Stone era impegnato con gli studi.





























I particolari di questa sostituzione sono stati rivelati tutti in seguito, nel documentario The Van Halen Story: The Early Years. "In pratica, non riuscivo a stare dietro a entrambe le cose", aveva raccontato Mark Stone in persona. Ammettendo, poi, nella medesima intervista: "Ci siamo incontrati un giorno e in realtà mi hanno chiesto di andarmene. Per molto tempo è stata davvero dura. È stato davvero difficile lasciare quella band perché sapevo che erano destinati alla grandezza".