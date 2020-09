Uccide la moglie e poi si toglie la vita: i parenti hanno lanciato l’allarme dopo alcuni messaggi sui social

Due persone sono morte in una sparatoria in una casa a nord di Lima in quello che la polizia dice sembra essere un caso di omicidio-suicidio. Mikki Starr, 27 anni, e Zachary Starr, 29, sono stati trovati morti all’interno di una residenza al 624 W. Ford Ave per ferite da arma da fuoco, secondo un comunicato stampa del Detective Sgt. Jason Garlock del dipartimento di polizia di Lima.

Gli agenti hanno risposto alla scena dopo un rapporto di una possibile sparatoria avvenuta alle 17:42. Garlock ha detto che un’indagine preliminare ha indicato che Zachary Starr ha sparato a Mikki Starr prima di puntare l’arma su se stesso. Entrambi i corpi sono stati inviati all’ufficio del coroner della contea di Lucas per le autopsie. (Continua a leggere dopo la foto)















“Abbiamo avuto informazioni dai membri della famiglia che c’erano alcuni messaggi sui social media che ci hanno dato l’indicazione che è quello che probabilmente stiamo guardando in questo momento”, ha detto Garlock. La morte di Mikki Starr è il settimo omicidio causato da una sparatoria o da un accoltellamento indagato quest’anno a Lima. (Continua a leggere dopo la foto)















Ci sono stati sette omicidi in città in tutto il 2019, il massimo degli ultimi 10 anni. Mikki Starr era stato un tecnico di endoscopia presso Mercy Health-St. Rita’s Medical Center da agosto 2019, secondo il suo profilo LinkedIn. Si è laureata al Rhodes State College nel 2019. Era proprietaria della casa di Ford Avenue da marzo 2017. L’ex Mikki Marling si è laureata alla Elida High School nel 2012. (Continua a leggere dopo la foto)









I due si sono incontrati per la prima volta nel maggio 2012 e si sono sposati il ​​24 giugno 2017, secondo la pagina Facebook di Zachary Starr, piena di foto della coppia che gioca con i loro figli. La coppia ha avuto un figlio nel luglio 2013 e una figlia nel marzo 2019, secondo gli annunci di nascita su The Lima News. Hanno anche avuto un bambino nato morto nel luglio 2016.

