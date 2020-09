Uccisa ‘per errore’ dall’amico a 19 anni. Lui: “Un gioco che abbiamo sempre fatto…”

Uccisa “per errore” a soli 19 anni. Un amico le ha puntato la pistola contro prima di fare fuoco e l’ha uccisa. Poi ha provato a giustificarsi dicendo di averlo sempre fatto. Peccato che stavolta è finita in tragedia. È successo tutto nella notte di lunedì scorso a Panama Beach City, in Florida, negli Usa.

Victoria “Tori” Lynn Busch, 19 anni, era con il suo amico, il 24enne Spencer Chase Pruitt, a casa di alcuni amici quando si è consumato il dramma. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi, arrivati sul posto insieme alla polizia in un condominio nei pressi della spiaggia. Victoria era in condizioni gravissime e per lei, come riporta anche la stampa locale, non c’è stato niente da fare. (Continua dopo la foto)















Quando il personale sanitario ha fatto ingresso nell’appartamento, la ragazza era già morta. Come detto, il 24enne ha provato a giustificarsi. Agli agenti ha detto che si era trattato di un incidente e spiegato di aver puntato la pistola contro Victoria per gioco, ma l’arma era carica. Poi, per avvalorare la sua tesi ha aggiunto di averlo fatto altre volte senza che fosse mai accaduto nulla. (Continua dopo la foto)















Una ‘giustificazione’ tutt’altro che valida per i poliziotti, che l’hanno poi portato in carcere. Resterà lì fino al processo. “Punta la sua arma contro gli amici e preme il grilletto, ma non spara”, ha affermato la polizia nel verbale di arresto ottenuta dall’Atlanta Journal Constitution. Un’amica di famiglia della vittima, Linda Corriveau, ha raccontato al giornale che Tori “Era solo una brava ragazza che ha portato felicità a molte persone”. (Continua dopo le foto)











Per aiutare la famiglia con le spese del funerale, gli amici hanno avviato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe. “Dolce Tori, il mondo non sarà più lo stesso senza di te, sarai per sempre nei nostri cuori – si legge sul sito – Possa Dio prendersi cura di te, il suo nuovo angelo, e avvolgere le sue braccia attorno alla tua dolce mamma, al papà e al fratellino. Riposa in pace bellissima ragazza!”.

Frana il costone, l’isola italiana divisa in due: isolate 15 case e un hotel. Le foto del disastro