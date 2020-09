Una notizia che ha del pazzesco arriva dal Galles. Nella città di Swansea una sposa è stata coinvolta in una clamorosa rissa proprio durante il suo matrimonio. Si è letteralmente azzuffata con le sue amiche, molto probabilmente a causa del troppo alcol bevuto. Hanno alzato infatti abbastanza il gomito ed è successo l’incredibile. Le poche persone presenti che erano ancora sobrie hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. La polizia è subito giunta sul posto per sedare la rissa.

I contendenti sono quindi stati divisi solamente dopo l'intervento degli agenti. Doveva essere il giorno più bello della sua vita, da ricordare per momenti positivi e romantici, invece si è trasformato in uno scontro fisico con gli invitati. In particolare, la donna che è convolata a nozze ha iniziato ad aggredire un'amica. Quest'ultima era già totalmente ubriaca e non è nemmeno stata in grado di difendersi a dovere. E ciò che è accaduto dopo è ancora più clamoroso.















Le altre invitate al ricevimento nuziale sono cadute al suolo, in un sonno profondo. Non avevano nessuna forza per poter intervenire ed evitare ulteriori conseguenze. L'alcol le aveva infatti completamente stese. Come anticipato poco fa, alcune persone che non avevano bevuto bevande alcoliche sono riuscite a chiamare i poliziotti, con questi ultimi che hanno riportato la situazione alla normalità. Esiste anche un video della rissa in questione, pubblicato online su Reddit.















Ovviamente il filmato è diventato virale in pochissime ore. Innumerevoli i commenti postati dagli utenti. Molti di essi si sono divertiti tantissimo e hanno riso a crepapelle. Altri invece non hanno appreso positivamente questa assurda vicenda ed hanno polemizzato sull'atteggiamento assunto dalla sposa e dalle amiche. Alcuni hanno definito la storia assolutamente "trash", mentre altri hanno aggiunto: "Se il matrimonio è stato così, figuratevi come sarà il divorzio".









Non si sa ancora con esattezza quale sia la motivazione principale che ha trasformato il matrimonio in un ring da combattimento. Alcune giustificazioni sono arrivate agli agenti la mattina seguente. Altri partecipanti alle nozze, che non hanno preso parte alla zuffa, hanno commentato: “Niente di meglio di una rissa generale alla fine della giornata delle tue nozze”. E chissà come l’avrà presa la sposa una volta sobria.

